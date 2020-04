De sociales...

HOLA, HOLA… LAGUNAYOTEQUIEROENCASA

obra maestra de la literatura universal escrita a mediados del siglo pasado por Albert Camus, premio Nobel de Literatura en 1957: La palabra

acababa de ser pronunciada por primera vez. En ese punto del relato que deja a Bernard Rieux tras la ventana, será permitido al narrador justificar la incertidumbre y sorpresa del doctor, ya que, con ciertos matices, su reacción fue la de la mayoría de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son algo común, pero se cree difícilmente en las plagas cuando nos caen en la cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras. Y, no obstante, pestes y guerras cogen siempre desprevenida a la gente. El doctor Rieux estaba desprevenido, como lo estaban nuestros conciudadanos, y por eso hay que hacerse cargo de sus titubeos. Hay que comprender que estuviera indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, la gente dice: "No durará; es demasiado estúpida. " Y sin duda, una guerra es verdaderamente estúpida, pero eso no le impide durar. Continuará…

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, (Oaxaca, 1830 - París, 1915). Del nombre de este militar y estadista mexicano, procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México: el Porfiriato (1876-1911). Y el mismo sufijo ya sugiere lo que fue: una férrea dictadura personalista y paternalista que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Porfirio Díaz, Como los monarcas del antiguo despotismo ilustrado, pensaba estar sirviendo a su país al dotarlo, después de medio siglo de guerras y convulsiones, de la paz y de la estabilidad imprescindibles para el progreso económico, social y cultural. Ciertamente logró, aunque a sangre y fuego, la pacificación del país y su despegue en muchas áreas. Pero, hacia el final de su mandato, su política había abierto una enorme brecha entre ricos y pobres; y, en 1910, su decisión de mantenerse en el poder prendió la mecha de la Revolución mexicana.

Hasta la próxima y recuerda…

Se vive más de oídas que lo que vemos. El oído es la segunda puerta de la verdad y la principal de la mentira.