Setién, 'tranquilo' ante anhelo de Xavi en Barça

Ante las declaraciones de Xavi Hernández en las que se declaró listo para dirigir a Barcelona, el actual estratega del Barcelona, Quique Setién, se mostró tranquilo, pues se dijo estar consciente que la carrera de entrenador no es de ciclos extensos.

"Ojalá Xavi venga a entrenar al Barça algún día, conoce el club y es normal que quiera venir y entrenar a su equipo. Es verdad que la diferencia entre jugar y entrenar en un equipo no es la misma. Si me tengo que ir para que venga él lo entenderé, no pasa nada, esta profesión es así", declaró.

Setién dijo estar bastante satisfecho con el trabajo que tanto él como sus jugadores han realizado, considera que ha habido crecimiento, y cada vez se acercan más al estilo de Johan Cruyff.

Por otra parte, comentó que en caso de suspenderse definitivamente la temporada, lo correcto sería darle el título al líder, aunque a él le gustaría levantar la copa en la cancha.

"Sería lo lógico, pero no me gustaría ser campeón de esta manera. Será un campeonato que no lo voy a celebrar de esta manera", sentenció el estratega blaugrana.