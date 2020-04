Patricia Reyes Spíndola hablará con sus fans por teléfono

La actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, invitó a sus seguidores a que le llamen por teléfono, esto con la intención de platicar y estar comunicados en medio de la cuarentena por COVID-19, en la que también ha aprovechado para realizar algunas cápsulas con su personaje de "Lupita Holística", una mujer con el deseo de ayudar a las demás personas.

A través de redes sociales y con un mensaje en video, la protagonista de filmes como La calle de la amargura y El viaje de Keta, expresó: "Quiero proponerles un juego, un juego de comunicación en el que me puedan llamar por teléfono y dos horas al día, voy a contestar, me compré este teléfono y este es el número 5532721364".

Reyes Spíndola incitó a que las personas le llamen si se sienten solas o angustiadas, aunque también, si se encuentran felices y contentas; "Compártelo conmigo para estar comunicados, dos horas al día, te invito a que platiquemos", recalcó la actriz, quien también aprovecha las plataformas para hacer pasar a la gente un rato agradable.

Patricia, quien lo mismo recita poemas que invita a algunos amigos a jugar con ella, trajo de vuelta al personaje "Lupita Holística", con el que aprovechó para manifestar que los problemas en México tendrán solución, en tanto que reflexionó sobre los eventos sucedidos en el mercado de mariscos La Viga, hace una semana.

"Que necios son, yo ya no sé cómo explicarles, por eso volví, porque estoy viendo que no hacen caso al señor Gatell (Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Salud de México), el novio de México, porque no están haciendo caso, están haciendo lo que se les pega su 'chingada' gana y así no puede ser", compartió en voz de su personaje.

5532721364 háblame pic.twitter.com/sI49MBBqzp — P Reyes Spíndola (@reyesspindola) April 17, 2020