Un total de 40 trabajadores del ISSSTE de Torreón fue puestos en cuarentena debido a que tuvo contacto con el familiar de una paciente a la que se le practicó una cesárea en el hospital.

Se trata de la esposa del agente de Tránsito y Vialidad de Torreón, que al igual que él, dio positivo al COVID-19.

Una de las enfermeras de esta unidad de salud, quien se encuentra en aislamiento y prefirió el anonimato por temor a represalias, manifestó que el confinamiento en casa fue a raíz de estar en contacto con una paciente con coronavirus.

El pasado 7 de abril, una joven de 16 años de edad que se encontraba en el hospital debido a que se le realizaría una cesárea, estuvo acompañada todo el tiempo por su madre (esposa del agente), quien tuvo contacto con varios trabajadores,

Explicó que fue hasta un día después (el miércoles 8 de abril), que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) les comunicó que la mujer, madre de la embarazada, había resultado caso positivo de COVID-19, por lo que se pidió a una primera parte del personal médico quedarse en casa durante una cuarentena de 14 días.

La enfermera refirió que desde un principio pidieron al Instituto que se les realizara la prueba para conocer su situación médica, sin embargo, ésta les fue negada, ya que se les señaló que no presentaban síntomas, por lo cual no había necesidad de realizarla.

Asimismo, platicó al Siglo de Torreón que al haber sido hasta un día después cuando se les avisó que habían tenido contacto con la persona que dio positivo al coronavirus, al desconocer esta situación, el martes por la tarde que regresó a casa, convivió de forma habitual con su esposo e hijos, por lo que pudo haberles transmitido el virus.

A pesar de dicha situación en la que tuvo contacto con su familia, indicó que las autoridades de salud no están llevando a cabo ningún tipo de cerco sanitario, ya que su esposo y la mayor de sus hijas laboran en instituciones médicas y continúan yendo a laborar, ya que no se les brinda la oportunidad de poder quedarse en casa, además de que nadie ha acudido a revisar cada uno de los casos que fueron enviados a aislarse a casa.

Comentó que será la próxima semana cuando tenga que regresar a sus labores en el hospital, sin embargo, tiene miedo de poder ser una portadora asintomática de COVID-19, por lo cual habían pedido, ella y sus compañeros, que se les realizaran las pruebas.

Ante esta petición, como lo informó con oportunidad esta casa editora, el director del hospital, Alejandro Gómez Alvarado, dijo que al no contar con síntomas, no se realizan las pruebas, ya que no se cuenta con el material ni el presupuesto para ello.

De toda esta situación, fue el pasado jueves cuando se dio a conocer que una de las trabajadoras que vivían este confinamiento, dio positivo al coronavirus.

Este resultado lo pudo obtener al haber acudido por su cuenta a realizarse la prueba en un laboratorio privado de la ciudad de Torreón.

Ahora, ella se encuentra internada dentro del hospital del ISSSTE en Torreón, reportada como estable, y según se vaya dando su avance, podría enviarse a cas en este día.

Hay temor

