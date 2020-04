Denuncian soborno a alcalde de Lerdo

El regidor morenista de Lerdo Héctor González Salas denunció públicamente que el alcalde Homero Martínez Cabrera informó ante el pleno del Cabildo de un supuesto soborno por parte de diputados locales para autorizarle al Ayuntamiento una línea de crédito por 30 millones de pesos.

La intención del Gobierno municipal era gestionar este préstamo con alguna institución bancaria para invertirlo en obra pública.

Ayer y por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, el resto de la fracción de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con excepción del edil Víctor Nájera Martínez, respaldó la declaración de González Salas al argumentar que también estuvieron presentes en la sesión extraordinaria celebrada el pasado miércoles, a puerta cerrada.

Las regidoras son María Barbosa, Gloria Torres y María Femat. Según exponen, al término de la sesión de Cabildo, el presidente municipal fue quien manifestó el posible acto de soborno, por lo cual, interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción. "Como fracción de Morena, representamos transparencia y legalidad, es por ello que exigimos al alcalde sostenga y aclare a la brevedad, ante esta instancia, este supuesto acto de corrupción que él refirió", detallaron.

Por su parte y también por medio de un comunicado, el alcalde negó categóricamente "los hechos de que se me acusa, por lo cual las responsabilidades de su dicho son propias de su persona". Además, dijo desconocer el interés que tenga el edil morenista en el actuar de la legislatura local.

"En la vida política de cualquier municipio y ante la libertad de pensamiento y actuar del cuerpo edilicio, expreso mi sentir en estos momentos cuando deberíamos actuar en unidad y concordancia con los tiempos que vivimos; prueba de ello es la transmisión en vivo de esta y cada sesión de cabildo de esta Administración", subrayó.

En su intervención, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN) Ángel Luna explicó que el alcalde sí hizo tal declaración, pero que fue al término de la sesión de Cabildo, en un ejercicio de preguntas y respuestas, pues se negaron a abrir asuntos generales.

"Yo le pregunté varias cosas, le pregunté cómo era posible que hubiera una obra en proceso, la remodelación del edificio del DIF (sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) que había sido aprobada para financiarse con el crédito que se iba a solicitar, si el crédito no se había autorizado. Cuando el alcalde responde las preguntas y se refiere al crédito, hace una expresión donde dice, palabras más, palabras menos, 'me da hasta pena decirlo, nos pedían 400 mil, iban a ser casi tres millones de pesos, por eso mejor ahí lo dejé', una expresión que ciertamente no utiliza las palabras 'diputados' ni 'corrupción' ni 'moche', pero que en el contexto de lo que se presentaba, evidentemente tiene un sentido".

Para el panista, el presidente municipal debe presentar pruebas de lo que dijo, o bien, disculparse con los diputados.

"La sesión ya se había terminado, sin embargo, estaba reunido el Cabildo en pleno, y lo dijo en la reunión, es una reunión de un órgano de Gobierno, no es una reunión en su casa o una fiesta privada, sí lo dijo públicamente", expresó.

Luna dijo que no se le debe acusar a nadie sin presentar pruebas, esto porque considera que el regidor Héctor González asumió que la declaración del alcalde fue cierta en torno al supuesto soborno por parte de los diputados de Durango.

30 MILLONES de pesos busca Lerdo ante un banco para invertirlos en obra pública.