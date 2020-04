Dan guía a sacerdotes de Durango por coronavirus

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió recomendaciones en caso de muerte por COVID-19, que fueron replicadas por la Arquidiócesis de Durango, para orientar a los sacerdotes y que sepan qué hacer.

Dicha guía recomienda acompañar a los familiares de los fallecidos con oraciones y cercanía, usando los medios de comunicación posibles.

"La labor del Sacerdote es una actividad esencial para la atención de los fallecidos y sus familiares, en este tiempo de pandemia, es necesario celebrar la Eucaristía por los difuntos y pidiendo también por los deudos, pero a distancia, virtualmente, sin presencia física de fieles, de manera que los familiares encuentren en ello consuelo y fortaleza", se expone; y se pide facilitar un número telefónico o una plataforma virtual a los feligreses.

"Si se realizaran las exequias, de manera excepcional, hágalo siguiendo las normas estrictas de precaución, y utilizando el Equipo de Protección Personal: higiene de manos, guantes, mascarilla quirúrgica, respirador n-95, delantal impermeable de manga larga y protección facial. Esto, no solo para no infectarse, sino para no convertirse en portadores y transmisores del virus".

Ademas, de regreso a casa, se pide dejar zapatos afuera, depositar la ropa en una bolsa de plástico y darse un baño, entre otras medidas, por salud propia y de sus hermanos en casa.

Los sacerdotes mayores de 60 años de edad están exentos de realizar este tipo de servicios.

Piden llamar a servicios de salud ante sospecha.