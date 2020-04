Faldas en tendencia

Comienza a cambiar el clima y el calor se siente. Para resistir las altas temperaturas, las faldas serán tus mejores aliadas. Una gran ventaja de usar esta prenda es que, sin duda alguna, son la base perfecta para lograr looks dignos de revista, manteniendo un estilo favorecedor para todo tipo de cuerpo y personalidad a la vez que te mantendrán muy fresca.

Esta lista tiene para ti cinco de los modelos y cortes correctos para las chicas que, como tú, buscan seguir luciendo cool y frescas en esta temporada.

La falda tulipán es una de las favoritas de muchas, es en extremo femenina y versátil. Su corte logra cubrir la pancita al mismo tiempo que te crea una cintura enmarcada y una silueta curvada siendo ideal para crear la famosa figura de "reloj de arena". Este tipo de falda es genial en distintos tipos de largo, justo a la altura de la rodilla da un look muy sexy.

Este tipo de falda había pasado desapercibida en el mundo de la moda plus size por pensar que el largo sería muy poco favorecedor para este tipo de cuerpo. Sin embargo no fue hasta que, unas cuantas chicas valientes, decidieron hacerlas parte de su guardarropa y demostrarnos que, para lograr prendas que sorprenden por lo bien que se ven, tan solo hace falta arriesgarse. Hoy son un básico en el clóset de toda chica sin importar su talla.

La falda tableada o con pinzas tienen una vibra que inevitablemente te remite al uniforme escolar. No obstante, para quitarte ese malo (o bueno) recuerdo, deberás ser muy sabia al elegir las prendas que la complementan. Por ejemplo, un cinturón o las camisas de botones son buenas prendas para complementar este look. Sólo ten cuidado de no llevar el atuendo al extremo para no llegar a lucir como una colegiala.

Este estilo es el básico de todo clóset. Se trata de una falda que existe en miles de texturas, colores y diseños como la mezclilla, polipiel, estampados florales, encaje, calada y de ahí sigue la lista. La tendencia es que sea corta para darle vuelo que le da el corte circular y que por ende la hace una falda súper coqueta.

Es la favorita de cientos de celebs curvy entre ellas Kim Kardashian. Estas faldas son indicadas para lucir una súper figura y no desaprovechar tus curvas naturales para colocarlas bien a la vista. Recuerda usarlas en tonos neutros y telas lisas, aunque un animal print también se verá perfecto.

Hablando de animal print hay que poner especial atención en los estampados y telas que escojas para usar en tu falda. Una tela elástica que estire mucho puede deformar los estampados y hacerte ver aún con más volumen. En cambio, si buscas alguna tela rígida, se creará una ilusión óptica con tus curvas y se perderán entre el vuelo de la falda.

El mejor accesorio siempre será una sonrisa en tu rostro, recuerda que con tu bienestar interno y a través de la moda lograrás expresar tu personalidad, no importa qué talla seas.

Su corte logra cubrir el abdómen al mismo tiempo que te crea una cintura enmarcada

Este tipo de falda había pasado desapercibida en el mundo de la moda por pensar que el largo sería muy poco favorecedo

un cinturón o las camisas de botones son buenas prendas para complementar este look.