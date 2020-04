Omite la Ssa tres casos de COVID-19 del ISSSTE en Torreón

Mientras que el ISSSTE informó que la bebé que nació el pasado 7 de abril dio positivo a la prueba de COVID-19, así como la madre, una menor de 16 años de edad, los casos no han sido reportados de forma oficial por parte de la Secretaría de Salud estatal.

Ambas mujeres son hija y nieta del agente de Tránsito y de su esposa, respectivamente, quienes dieron positivo a coronavirus y ya son casos registrados por las autoridades de salud.

Sin embargo, la situación de salud tanto de la joven como de su bebé, no se ha manifestado en los informes que la Secretaría de Salud realiza diariamente.

Según el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Alejandro Gómez Alvarado, la esposa del agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad estuvo en el nosocomio al cuidado de su hija cuando comenzó a sentir mal, por lo que le realizaron la prueba, la cual dio positivo al COVID-19, por lo que se procedió a realizarle los exámenes el pasado lunes a la joven madre y a su bebé.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, César del Bosque, indicó que por alguna razón, estos casos no se han dado a conocer por parte de las autoridades estatales.

Precisó que en las primeras pruebas realizadas a nivel local, enviadas por el ISSSTE, la joven y su bebé dieron positivo, pero al revisar las muestras en el laboratorio estatal de Saltillo la primera resultó positiva mientras que la recién nacida fue negativa.

Por esta razón, se realizó de nueva cuenta la prueba a la niña la mañana del pasado jueves, la cual se encuentra en análisis y cuyo resultado podría estar listo este fin de semana.

"En el análisis que nosotros hicimos la madre, una menor de 16 años, habría dado positivo y la bebé negativo, por lo que se mandó a hacer la prueba para verificar nuevamente el caso y conocer si es portadora del virus o no", subrayó Del Bosque.

Asimismo, comentó que si el caso de la joven no se ha dado a conocer como positivo al COVID-19, es por alguna razón: "tal vez hasta que no esté certificado, y es que aunque ya se tiene constancia de que el caso es positivo, no se han reportado porque hasta que la epidemióloga no tenga los resultados en la mano, no se da a conocer", detalló el jefe de la Jurisdicción.

Explicó que a partir del pasado 8 de abril a la fecha, de las muestras que ha enviado el ISSSTE al laboratorio estatal, cinco han dado positivo a COVID-19: cuatro pacientes están en vigilancia en sus casas, y uno ya falleció.

Por su parte, el director del ISSSTE de Torreón indicó que los casos se elevaron a seis en este nosocomio, ya que ayer se sumó el de una trabajadora perteneciente al área administrativa que se contagió de coronavirus al haber tenido contacto con la mamá, hija y nieta que son portadoras de COVID-19.

Este sexto caso, el cual tampoco ha sido reportado en los informes de la Secretaría de Salud estatal, se pudo precisar debido a que la empleada del nosocomio decidió acudir por su cuenta a un laboratorio privado a realizarse la prueba, donde salió positiva a COVID-19.