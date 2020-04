La Sonora Santanera celebra 65 años de trayectoria musical

La Sonora Santanera celebra, 65 años de existencia en la escena musical. Pese a la cuarentena que se vive por el COVID-19, que ha obligado a parar actividades artísticas, la agrupación celebra este aniversario de manera diferente, pero, con la convicción de que vendrán tiempos mejores, así lo comentó a Notimex, Arturo Ortiz Arias, percusionista y uno de los líderes del grupo musical.

"En todo este año vamos a estar celebrando el aniversario número 65. Este 5 de abril se conmemoró el inicio de la Sonora Santanera y aunque, ahora desde casa lo conmemoramos, tenemos claro que dónde nos presentemos, después de todo esto, lo festejaremos con el público", comentó.

En abril de 1955 se dieron los primeros pasos para que el grupo musical se integrará y fue en mayo de ese año cuando formalmente aparece Tropical Santanera, conjunto liderado por Carlos Colorado, que comenzó a trabajar como acompañamiento en fiestas de la colonia Valle Gómez, en la capital mexicana, actividad que desempeñaron por cuatro años.

En ese entonces, entraron a un concurso de televisión, llamado Arte y destreza, quedando en quinto lugar, lo que provocó el desánimo entre los integrantes de la agrupación, que derivó en el paro de actividades durante seis meses.

Carlos Colorado, lo reorganizó y junto con Juan Bustos, como cantante, Silvestre Mercado y Andrés Terrones, volvieron a buscar oportunidades. El destino los llevó a ser contratados por el cómico, carpero y empresario Jesús Martínez Palillo, quién en una presentación en el Teatro Follies Berger los re bautizó como La Sonora Santanera, dando paso a una tradición en la musica tropical, que echa mano de la guaracha, Chachachá, rumba, mambo, cumbia y danzón.

Para 1960, La Sonora Santanera ya contaba con estilo propio y con disquera, que los llevó a tener su primer éxito: La boa.

En 1961, Sonia López se dio a conocer con La Sonora Santanera, haciéndose famosa con el tema La pollera colorá.

Desde entonces el ascenso de La Sonora Santanera fue evidente, participando en películas del cine de rumberas y con grandes cómicos como Adalberto Martínez, Resortes, en cintas como Mojado de nacimiento y Mamá soy Paquito, y en otras como Santo vs. el espectro del estrangulador, La edad de la violencia, al lado de Fernando Soler, César Costa y Alberto Vázquez.También participaron en, Bellas de noche, con Jorge Rivero y Sasha Montenegro, Las ficheras, y en los últimos años, en 2016, su música se escuchó en el documental Bellas de noche, de María José Cuevas.

Temas como Los aretes de la luna, Cobarde y mentirosa, Jugueteando a ritmo, Ya te conocí, Carita de palo y Luces de Nueva York, se convirtieron en las favoritas del público.

Con el tiempo los integrantes fueron cambiando, sumándose otros como Arturo Ortiz Arias y José Antonio Mendez, trompetista, a quienes les tocó vivir el esplendor de La Sonora Santanera y quienes se convirtieron en figuras de lugares como el Teatro Blanquita, El salón Los Angeles, Salón Tropicana y El California Dancing Club, además de otros recintos de Latinoamérica y Estados Unidos.

"No ha sido fácil, a mi compañero Antonio y a mí, que somos los de la época más vieja, pues como dice el dicho 'nos ha tocado bailar con la más fea', porque nos hemos tenido que enfrentar a cosas difíciles como la muerte de los compañeros que a todos los hemos sepultado, conforme se han ido, otros más se han retirado", recordó Ortiz Arias.

"Todos dejaron aquí su vida y son como una familia, son como un hermano que se te muere", ahondó. La Sonora Santanera también ha interpretado temas de Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Rafael Hernández, Chico Novarro, Armando Manzanero y hasta de Francisco Gabilondo Soler "Cri Cri, entre otros.

"En la Sonora voy a cumplir 48 años, créeme que no se me han hecho pesados, al contrario, parece que fue ayer. Todas las noches, más ahora en que tengo mucho tiempo, me pongo a pensar y meditar, y no creo que tan rápido haya pasado el tiempo, me veo en el espejo y no lo creo", compartió con Notimex el músico.

En abril de 1986, la historia de La Sonora Santanera cambió con la muerte de Carlos Colorado en un accidente automovilístico. Las disputas por el nombre y surgimiento de otros grupos ostentandose como herederos o fundadores salieron por todos lados.

"Los problemas legales han sido fuertes, pero, afortunadamente para nosotros ya están solucionados", comentó Ortiz.

Lo cierto es que La Sonora Santanera comandada por Arturo Ortiz Arias y Antonio Méndez ha tenido grandes logros como una Estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas Nevada, dos Premios Grammy Latino y la Nominación al Grammy Americano por sus últimos discos.

De hecho, esperan que con su más reciente disco Homenaje a la música tropical, en el que tuvieron colaboraciones con Yuri, Yahir, Ximena Sariñana, Mario Bautista, Víctor García y Armando Manzanero, entre otros, sea nominado nuevamente al Grammy Latino.

"Estamos pendientes y con el deseo de que salgamos nominados para los Grammys Latinos porque de verdad este material está muy bonito, sin presunción.

Ojalá que no se suspenda la entrega de este año, sería una lástima, pero, se lo dejamos a las autoridades, ellos son los que deciden", expresó.

Finalmente, Ortiz Arias aseguró que guarda en su corazón lo mejor de esta historia de 65 años de La Sonora Santanera. "Me quedó con todo lo bonito que hemos vivido, contra lo malo que hemos tenido, que no es nada.

Hemos tenido cosas muy hermosas, el cariño del público, su entrega, el reconocimiento que nos hacen, todas las satisfacciones y creo que lo más importante es que seguimos vigentes, eso es lo más bonito y no es fácil, y gracias a Dios lo hemos logrado. Tenemos una organización muy sólida por eso hemos durado", concluyó.