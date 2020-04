Leo Dan estrena su álbum 'Celebrando a una Leyenda

El cantante argentino Leo Dan, lanzó su álbum Celebrando a una Leyenda. Segunda Parte en el que se acompañó de varios colegas del gremio como Pandora, Río Roma y La Sonora Santanera, para celebrar sus más de 55 años de trayectoria.

El también compositor, platicó los pormenores de su nuevo material discográfico, segunda parte del disco que publicó en 2018: “Me gusta mucho, sobre todo los intérpretes que han colaborado, por ejemplo Alicia Villarreal, Daniela Romo, Bronco, ese Bronco no me deja dormir”, expresó el artista a Notimex.

“El culpable de elegir a los colaboradores del álbum se llama Juan Manuel Cuevas, él le habló a toda esa gente y le presentó el material y ellos eligieron las canciones, hay un montón que, para mí, son bellísimas, por ejemplo ‘El amor estuvo aquí’, ‘Cómo quieres que te olvide’, tantas canciones que son fuera de serie, eligieron muy bien los chicos”, reveló.

Tras cuestionarle sobre su tema favorito de Celebrando a una Leyenda. Segunda Parte, confesó: “Hay varias pero el Dr Shenka me encantó cómo cantó la canción, después la cantante Natalia Jiménez, me encantó la dulzura de su voz”.

“Con todo el corazón yo me volví loco con la canción que canta Bronco, me desalmó, por poco y se me olvida la letra porque estaba yo tan pensativo por la forma en que la cantaba este chico, fue una de mis favoritas pero todas, Amanda Miguel, Diego Verdeguer, tanta gente linda que ha colaborado, todos le pusieron ganas, de lo más lindo”, agregó.

Además, junto al álbum se estrenó también Esa pared sencillo que Leo interpretó junto al cantante mexicano Carlos Rivera: “El día que grabé con Carlos Rivera hubo un poco de envidia porque yo no sabía que él era tan alto y tan guapo, Carlitos canta muy bien y es un tremendo éxito, estuvo hace poco en Argentina y metió en el lugar a 26 mil personas, o sea que es famoso ya en todo América”, dijo el músico a Notimex.

Al preguntarle sobre lo que significa este disco en su carrera, luego de una trayectoria exitosa, contó: “Para mí todo es una bendición y tenemos más proyectos pero no podemos opacar al disco, la gente lo va a disfrutar mucho ahora que tienen más tiempo para escuchar música, que para otras cosas y espero que alguna canción inspire a la gente y los acerque a Dios, donde está el verdadero escrito del hombre”.

“Tengo un padre que me ama y que me adora que se llama Jesucristo y el Espíritu Santo que nunca deja de estar con nosotros y me ayudar a organizarme para grabar y hacer música, por ese lado estoy seguro que mi futuro como artista es cada vez mejor”, dijo para concluir, sobre su nuevo álbum, que ya está disponible en plataformas digitales.