Diputados de Durango llaman a investigar supuesto soborno en Lerdo

El morenista y presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso Local, Pablo César Aguilar Palacio rechazó un supuesto soborno al alcalde de Lerdo Homero Martínez para autorizar una línea de crédito por 30 millones de pesos y exhortó a que si hay algún tema de esta índole, se hagan las denuncias correspondientes.

“Yo creo que hemos trabajado de manera muy transparente y yo no sé si sea un tema de un conflicto que pudiera ser interno o de un mal comentario, desafortunadamente no conozco realmente esa situación”, apuntó.

Dijo que al final del día “la comisión no se manda sola” pues ésta se maneja por parte de los coordinadores parlamentarios de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso y aparte por todo el pleno.

“Es un tema que no solamente porque lo dictamina una de las comisiones cualquier tema que se trate, va a salir de manera positiva, es un tema que se tiene qué ver, analizar y tiene que estar de acuerdo la mayoría del Congreso para poder salir en positivo, no puede ser posible que la comisión haya solicitado uno de esos temas porque no es coherente. Negamos categóricamente ese tema”, explicó.

Aguilar Palacio indicó que hay cinco municipios entre ellos Lerdo, que han solicitado líneas de crédito a largo plazo y que en este sentido, la comisión que él representa, ha pedido a la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango que se pueda hacer el análisis de factibilidad de que se puedan otorgar dichos financiamientos. Agregó que debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, no hay un plazo para la aprobación de las líneas de crédito y mencionó que en un diálogo que sostuvo el jueves con Martínez Cabrera, éste último le dijo que “a lo mejor se podía desistir del préstamo”.

El diputado local consideró que las declaraciones que se hicieron en Lerdo “son desafortunadas para quien los hace, porque el acusa está obligado a comprobarlo”.

En su cuenta de Twitter, el priísta y presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, Esteban Villegas Villarreal dijo que derivado de la denuncia pública por parte de un regidor (de Morena) del Ayuntamiento de Lerdo (Héctor González Salas, de la fracción de Morena), exigen que el caso se investigue hasta sus últimas consecuencias a través de una denuncia formal.

“Ante los tiempos que enfrentamos, es fundamental que la ciudadanía tenga claridad y certeza del manejo de sus recursos, así como de la honestidad de sus representados”, puntualizó.

El diputado hizo un exhorto a las autoridades correspondientes para que lo expresado “no se quede solamente en una declaración mediática y se le proporcione a la ciudadanía la certidumbre que merecen”. En el comunicado dirigido a la opinión pública, reiteró su disposición como presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política para aclarar el asunto. “Confío en que mis compañeros legisladores se encuentran en la misma disposición”, precisó.

La postura de los diputados se da luego de que el regidor morenista de Lerdo, Héctor González Salas denunció públicamente que el alcalde Homero Martínez Cabrera informó ante el pleno del Cabildo de un supuesto soborno por parte de diputados locales para autorizarle al Ayuntamiento una línea de crédito por 30 millones de pesos.