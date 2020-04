Por caso sospechoso de COVID-19 aíslan a 17 trabajadores de Hospital General de Lerdo

Un caso sospechoso de Covid-19 en el Hospital General de Lerdo desató inconformidades entre el personal que labora en esta institución médica pues señalaron este viernes que las autoridades de esta institución médica no les habían liberado los insumos para hacer frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

También denunciaron que se había deshabilitado el Triage Respiratorio en Atención Primaria para identificar a pacientes con signos y síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19.

Al respecto, la secretaria general de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Rafaela Zapata Morales dijo que a través de la Comisión de Seguridad e Higiene se hacen recorridos por las unidades hospitalarias para verificar si el personal cuenta con insumos para poder laborar.

“Hasta ahorita y en los recorridos que hemos hecho sí han contado con insumos. Únicamente me están diciendo que a partir del martes, no tenían el insumo para dar la atención. Yo hablé a Durango para ver qué estaba pasando, porque ahorita no es de que no hay, debe de haber lo suficiente, si el trabajador no cuenta con los insumos necesarios, no va a laborar, no se va a exponer”, afirmó.

Explicó que la Secretaría de Salud en el Estado le informó que los insumos se habían entregado a las autoridades de cada hospital “y yo mandé a una comisión para que me fueran a verificar qué es lo que está pasando y porqué no le han entregado los insumos al personal porque se les tiene que dar esa garantía”.

Aseguró que por parte del Sindicato y en apoyo a los trabajadores, también se les ha estado entregado material para laboral además de dar a conocer que solicitaron al Estado más recursos humanos pues durante esta contingencia sanitaria, hubo personal que tuvo que irse a casa debido a que se encuentran dentro de los grupos vulnerables al virus.

Zapata Morales también informó que por falta de personal, se había retirado el Triage Respiratorio pero que en acuerdo con las autoridades, este viernes se enviaría una brigada (un médico, una enfermera y un promotor de salud) para dar atención al módulo en el turno matutino y vespertino. Por la noche, el personal que labora en el Hospital establecerá roles para apoyar en la jornada A y B y jornada acumulada “siempre refiriéndose que tienen que contar con el recurso necesario para poder dar la atención”.

Sobre el caso sospechoso de COVID-19, la secretaria general indicó que envió un listado a las autoridades estatales para solicitar que el personal que ha tenido contacto con el paciente sospechoso de coronavirus se retirara “porque no iba a exponer tanto al trabajador como a sus familias, desde ayer en la noche se mandó el listado por parte del Sindicato para empezar a tomar medidas por si fuera (positivo) o no fuera”.

Se trata de 16 personas entre enfermeros, médicos, camilleros y químicos, entre otros, que a partir de este viernes iniciaron con el aislamiento domiciliario en tanto se presenten los resultados de la prueba diagnóstica de COVID-19 que se le practicó al paciente.

Zapata Morales aclaró que no convocó al personal a manifestarse porque no quiere arriesgarlos y agregó que su deber es “apoyarlos y lo estoy haciendo porque no les estoy negando nada, estoy tomando medidas desde el primer momento que me entero. Ya se va a abrir el módulo de Triage, se darán los insumos y se les está dando capacitación, el secretario de Salud siempre ha estado en la mejor disposición y ha estado apoyándonos, lo que se solicita se ha dado, aquí el reclamo es con las autoridades que no entregan los materiales al personal”.