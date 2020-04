Susana Zabaleta considera 'hartante' que famosos canten sobre COVID-19

La propagación del coronavirus ha hecho que Susana Zabaleta reafirme que no cree en los políticos, pues la mayoría de ellos, dice, siempre tratarán de sacar provecho de las desgracias, propias o ajenas.

“Lo que más me ha asustado de esta crisis que vivimos es la condición humana, hoy veía los geles y despensas con las caras de los diputados y me da mucho asco, qué basura somos los seres humanos, hasta en las peores situaciones y las desgracias más grandes queremos sacar ventaja. Cómo me gustaría que a esos personajes que quieren sacar ventaja les diera el virus y se los llevara, unos cuantos diputado, senadoras”, dijo Susana en entrevista con El Universal.

La cantante señaló que en estos momentos no sólo los políticos se han querido beneficiar o “ayudar” a otros, también personas de su gremio lo han hecho, situación que ella si bien no reprocha, tampoco quiere ser parte de ello.

“Me desespera la gente que ahora se trepa a la canción de esto, el tema de aquello, todos queriéndose subir al tema. A mí me han ofrecido participar o hacer cosas para la pandemia pero yo no soy así, todo mundo quería hacer lo mismo y es hartante. No es momento ni de hablar de proyectos, ni de querer promocionarse, estamos ante una situación sanitaria que nunca habíamos vivido”, detalló.

Incluso la también actriz dice, a diferencia de sus compañeros del medio, ella se ha mantenido alejada de las redes sociales, ya que considera es una forma de dejar entrar a la gente a la intimidad de cada persona y eso “no lo haré”.

En las semanas que lleva en aislamiento por la cuarentena que la propagación que el coronavirus ha provocado, Susana Zabaleta ha pasado por todos los estados de ánimo; paz, tranquilidad, felicidad, enojo, miedo, zozobra y hartazgo, por ello confiesa que estos día ha optado por estar alejada de redes sociales y más cerca de sus hijos con quienes está pasando en confinamiento.

Susana confesó que cuando se presentaron los primeros casos del COVID-19 ella se encontraba en Monclova, Coahuila, con su familia, pero tras la propagación del virus, ella junto a su hijo Matías, regresó a la Ciudad de México para reunirse con su hija Elizabetha, quien llegó al país proveniente de Londres, ciudad en la que estudia.

“Me he dedicado a cuidar mi jardín y hacer todas esas cosas que nunca tenía tiempo de hacer, pero también he llorado mucho, sobretodo cuando leo los periódicos o veo noticieros. El panorama es desolador para México, imagino India o África y asusta mucho la cantidad de muertos que habrá, pero bueno esto pasa cada cien años, no es la primera pandemia que el ser humano ha sobrevivido, la humanidad siempre haya la manera de sobrevivir a pesar de todo el daño que hemos hecho”, añadió.