Lerdo alista fosa común para víctimas de COVID-19

Asegura Dirección Municipal de Lerdo que México se encuentra en fase tres de la pandemia por el COVID-19 pues mantiene un estatus de transmisión más extensa.

El titular de la dependencia, Cecilio Medina Elizondo dijo que por esta razón, el municipio ya se prepara para un peor escenario posible por lo que se comenzará a construir una fosa común en terrenos aledaños al panteón municipal para posibles decesos ocasionados por el coronavirus.

“Para estar prevenidos, que sea para aquellas personas que no tienen recursos y que no tienen familia y que no vayan a contagiar a la demás gente, que inmediatamente se recoja si llegamos a encontrar un cadáver”, apuntó.

El funcionario municipal arremetió contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell Ramírez pues asegura que “está mintiendo” ya que al menos en el Estado de Durango no se están realizando las pruebas diagnósticas de COVID-19 suficientes para detectar esta enfermedad.

Lo anterior debido a que del 22 de febrero al 16 de abril, la Secretaría de Salud en esta entidad, únicamente reporta 383 pruebas realizadas.

“Mínimo les podría decir que debería de haber aquí diez mil pruebas. Si no se hacen pruebas, no se hacen diagnósticos, para poder prevenir hay que saber dónde está el virus y no podemos saber dónde está el virus si no se hacen pruebas”, sentenció.

Hasta el momento, en Durango se reportan 16 casos confirmados de COVID-19 (nueve en Gómez Palacio) y 93 casos sospechosos.

“Que les quede claro, no existen los casos sospechosos, si les dicen que hay 50 sospechosos en Gómez, agréguenle esos 50 a los confirmados, no existen como casos sospechosos”, aseguró.

Medina Elizondo urgió a la necesidad de que el Gobierno federal envíe a los municipios más recursos económicos para poder entregar apoyos alimenticios a los sectores más vulnerables así como insumos como cubrebocas y gel antibacterial para proteger a este grupo poblacional.

También destacó la importancia de que el Estado de Durango endurezca las revisiones en los filtros sanitarios para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. “¿Porqué a nosotros no nos dejan pasar a Coahuila sin cubrebocas?, y si se fijan de allá para acá no hay ninguna restricción, se tienen que endurecer las medidas”, dijo.