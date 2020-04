Yadhira Carrillo aplaude posible liberación de reos ante COVID-19

La actriz Yadhira Carrillo habló sobre la posible liberación de su esposo, el abogado Juan Collado debido a la pandemia de coronavirus.

Y es que el lunes pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que su administración analiza la preliberación de presos vulnerables para evitar posibles contagios por COVID-19 al interior de las prisiones.

Por lo que medios acudieron a la actriz de 46 años para cuestionarla sobre esta iniciativa, en la que declaró desconocer si Collado será uno de los que tendrán la oportunidad de salir.

“La verdad no sé, eso (si solicitarán la amnistía) sólo lo saben los abogados. Juan y yo no hablamos de ese tema, pero vamos a esperar de verdad que sea lo mejor para todos. (En cuanto a su salud) es diabético, tiene problemas de corazón, de pulmones, asma…”, comentó para las cámaras de Suelta la Sopa a las afueras del Reclusorio Norte, donde acudió a visitar a su esposo.

Respecto a su opinión ante esta posible medida sanitaria, Carrillo mostró su apoyo a lo que llamó una sabia decisión, pues considera que “todos somos uno solo”.

“Me parece tan sabio, lo aplaudo tanto, hay que pedir siempre por todos aunque no sean nuestros familiares porque todos somos uno solo", precisó.

La también empresaria confirmó que a Juan Collado no se le ha practicado ninguna prueba de COVID-19 por el momento y explicó cuáles son las medidas de precaución que lleva acabo a su llegada al Reclusorio.

"No sabemos si van a hacer pruebas, ahorita no se han hecho, estamos encerrados y como me ven así entro y así salgo, llego a desinfectarme y todo", finalizó Carrillo.