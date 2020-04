Invitan a seguir la fiesta en casa con el Lagunatón

Llevarán la fiesta a las casas mediante el Lagunatón, un evento que pretende recaudar recursos y despensas para mil 400 trabajadores de antros y bares que se quedaron sin ingreso desde hace un mes, cuando comenzó el cierre de estos negocios por la emergencia sanitaria.

Eva Araceli Benítez Guerrero, tesorera de Empresarios de Bares y Antros de Torreón (EBAT), señaló que el evento está programado a realizarse un sábado y sería de forma virtual por el tema del confinamiento en esta contingencia por COVID-19, a fin de evitar cualquier aglomeración.

Indicó que se buscaron patrocinadores y armaron algunos paquetes publicitarios que les resultaran atractivos, con menciones a lo largo del evento, a fin de que las empresas aporten tanto recursos como especie, desde un peso, una lata de alimento no perecedero, etc.

"Lo que se pueda aportar, nosotros lo vamos a recaudar, y a cambio, vamos a ofrecer música en vivo, manejamos grupos de norteño, DJ, cumbia, todos los músicos van a tener un cierto set, un concierto, entonces vamos a tener conductores, influencers, y haciendo dinámicas con la gente que está aportando, de dar certificados de regalo en los establecimientos, para que los hagan válidos cuando pase la contingencia", comentó.

También se cuenta con el apoyo del gobierno del estado de Coahuila y del Ayuntamiento de Torreón.

Benítez Guerrero dijo que todo lo que se recaude será repartido entre los trabajadores de los 38 establecimientos, entre meseros, hostess, garroteros, cajeros, valet parking, etc., que tienen un mes cerrados, por lo que desde entonces no han percibido recursos y a algunos no se les ha pagado ya el sueldo.

Benítez Guerrero dijo que el evento se transmitirá por Facebook Live, YouTube, en las cuentas de los establecimientos y los DJ, a fin de que se cuente con el mayor alcance posible, en un horario que abarque desde las 21:00 a las 2:00 horas, aunque podría extenderse.