¿Cuándo es y qué diseñadores participan en Fashion Week México?

Faltan muy poco días para que comience la Semana de la Moda mexicana, y hoy Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City presentó la lista de los diseñadores que estarán presentes en este nuevo formato digital, que se realizará en el mayor escenario digital de alcance global, como lo es YouTube.

Más de 30 diseñadores estarán presentes en esta nueva edición, quienes se convertirán, además de talentosos artistas del diseño, en creadores de contenido, en un evento inédito en México que se celebrará del 24 al 26 de abril, y que todos podrán disfrutar en primera fila y desde la comodidad de sus casas.

En el line up encontramos a reconocidos y noveles diseñadores, como Alfredo Martínez, Kris Goyri, Benito Santos, Alexandra Weil, Carla Fernández, Armando Takeda, Galo Bertín, Alexia Ulibarri, Daniela Villa, Raquel Orozco, Lorena Saravia; así como el grupo de estudiantes de diseño de la Universidad Centro; y las plataformas No Name y Colectivo Diseño Mexicano, entre otros.

Dada la importancia de este evento para la promoción y difusión del talento en la industria de la moda mexicana, sobre todo en este momento crítico en el que enfrentamos una pandemia mundial, conversamos con Beatriz Calles, directora adjunta de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City y quien, durante muchos años, ha sido promotora e impulsadora de la moda en México.

-¿Cómo crees que influya en la industria esta nueva manera de presentar y transmitir el talento mexicano?

--Se están abriendo nuevas posibilidades creativas para los diseñadores. En esta edición, con la cuarentena, han tenido pocas herramientas, pero cuando se junten los equipos de trabajo podrán hacer sus pasarelas en la superficie lunar, a donde su creatividad los lleve. ¡Eso es increíble! Un día después de que finalice el evento, analizaremos detenidamente los resultados de esta edición 100% digital y empezaremos a tomar decisiones.

-¿Crees que con estos cambios la gente podrá consumir más moda mexicana?

Con este nuevo formato digital, llegaremos a una mayor audiencia que podrá informarse y conocer las propuestas que hacen los diseñadores mexicanos. Teniendo en cuenta que después de que terminen estas restricciones por nuestra salud, todos debemos pensar en comprar solo mexicano para apoyar a nuestra economía y a nuestro país. Con ese pensamiento contesto ¡Sí! Sí se comprará, de una manera inteligente, más moda mexicana,

-¿Qué nos puedes adelantar sobre el trabajo de los diseñadores que se presentarán en MBFWMX?

Lo que veremos en nuestra próxima edición será algo muy íntimo por parte de los diseñadores. Cada uno está trabajando para presentar sus propuestas desde sus casas, ya que han cerrado sus talleres y tiendas. En algunos casos veremos colecciones terminadas, en otros solo algunos diseños. También veremos a los que presentan colecciones de compra inmediata y algunos presentarán sus propuestas para la temporada otoño-invierno. Tendremos nuevos talentos como también a los ya consagrados. Diseñadores de joyería y sorpresas que no se pueden perder. ¡Es la edición con mayor contenido que hemos tenido!

-Ante esta situación que estamos enfrentando actualmente, ¿cuál es tu mensaje para todos los que forman parte de la industria de la moda?

Tenemos que aprender de nuestros errores para ser mejores y heredar un planeta sano a nuestros niños. Vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero unidos todos vamos a salir adelante. Con este proyecto estamos poniendo nuestro granito de arena para que nuestra industria siga y se fortalezca.

-Después que esto pase, ¿cómo ves el futuro de la moda mexicana?

He pensado mucho en nuestros artesanos y cómo ellos nos han enseñado a salir siempre adelante, con el orgullo de lo que saben hacer y enseñando a nuevas generaciones para que no se pierdan las tradiciones. Como he comentado antes, en esta edición tendremos nuevas audiencias que estarán viendo lo que se hace en esta industria y conocerán a algunos que forman parte de ella. Nosotros como plataforma, seguiremos con nuestra misión: difundir, comunicar y apoyar a la industria de moda mexicana.