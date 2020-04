Aparición de Zac Efron causa polémica en reunión de High School Musical

Hace unos días los protagonistas de High School Musical emocionaron a sus fans al anunciar una reunión virtual, ese esperado momento llegó para decepcionar algunos de sus admiradores, pues una de las grandes novedades era poder ver a Zac Efron junto al elenco, sin embargo, el actor sólo tuvo una aparición de pocos segundos y no cantó como el resto de sus compañeros.

Tras doce años desde la última entrega del musical de Disney, tal y como lo prometieron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel, y Monique Coleman se conectaron desde sus respectivas casas para interpretar We’re All In This Together, tema que aparece al final de la primera película.

Zac Efron también apareció en la pantalla, pero sólo al principio del video y únicamente para presentar a sus compañeros de High School Musical.

Zac Efron presentando al elenco de High School Musical es todo lo que yo quería ver... Gracias Disney #DisneyFamilySingalong

pic.twitter.com/6lt2HPCF90 — (@erlindaneth) April 17, 2020

La aparición momentánea del actor dividió opiniones entre los fanáticos, pues hubo quienes se conformaron con verlo unos cuantos segundos alegando que con ver su belleza bastaba, otros en cambio, se molestaron y mencionaron que al histrión se le subió la fama, olvidando que se trata de la cinta que lo llevó a la fama.

A Zac Efron se le olvida de donde viene o qué........... como dijo Rihanna...... a rat is a rat........... https://t.co/H2Wu7d4jdT — Juanmaricon (@Juanmagrams_) April 17, 2020

Yo a las 3 am recordando que Zac Efron no cantó en la reunión con los de HSM pic.twitter.com/6tgY2mTAbM — Part Of Your World (@PartOfYouWorld1) April 17, 2020

Zac Efron, jugaste con mis sentimientos hoy.. no es T de Troy, es T de Traición.#disneysingalong pic.twitter.com/9tmwV1pm7M — Ilse Maldonado (@ilsemaldonado) April 17, 2020

Todos cuando no canto ni madres Zac Efron #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/xXuscxV9kL — South Side Serpents (@OmarDm_) April 17, 2020

-t de troy?

-no, t de tarados por pensar que zac efron daría la sorpresa y se quedaría cantando con el cast de las películas de hsm#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/n3XzUt7hpu — ą. (@expositosbitch) April 17, 2020

#DisneyFamilySingalong Nadie había jugado tanto con mis sentimientos como lo hizo Zac Efron hoy pic.twitter.com/FDNgjULQzc — Ariadne Granados (@ariadnemelannie) April 17, 2020

ZAC EFRON TU CREES QUE TAN SOLO HABER PRESENTADO AL ELENCO Y NO SALIR BAILANDO Y CANTANDO TE VAMOS A PERDONAAAAR?? ESTASS ABSOLUTAMENTE EN LO CORRECTO MI AMOR, TE AMO #DisneyFamilySingalong

pic.twitter.com/yuEtMe4cP4 — BM (@jbiancamedina) April 17, 2020

Yo cuando salió Zac Efron para presentar el sing along de High School Musical#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/A59Imw3lWb — Lucy Herrera (@LucyHerrera94) April 17, 2020

Cuando vi que Zac Efron apareció en el reencuentro de high school musical / cuando vi que fue solo para presentar y no para cantar con los demás pic.twitter.com/uT4eg6zrJB — (@kissing_muke) April 17, 2020

zac efron solo presentó al resto del cast de high school musical en el disney family singalong demostrándonos otra vez que NUNCA cantópic.twitter.com/7mzn2coB8E — xtinct stan account (@Joramn) April 17, 2020