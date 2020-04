Carlos Vela envía apoyo a su hermano en polémica de Ascenso MX

A través de su cuenta de Twitter, el delantero del Los Ángeles FC manifestó su enojo por la supresión del circuito de Plata del balompié nacional, y se lanzó contra las autoridades del mismo.

El atacante hizo especial énfasis en el soporte a su hermano, Alejandro Vela, quien, al jugar para los Venados de Yucatán, será uno de los cientos de afectados por la determinación.

Si esto no es desarrollo,entonces no se que lo será,o no? @ClubNecaxa @AscensoBBVAMX pic.twitter.com/xOPN76srzV