1970: Nace Luis Miguel, uno de los artistas más grandes en la historia musical de América Latina

Luis Miguel Gallego Basteri, reconocido como uno de los artistas más grandes en la historia musical de América Latina, celebra 50 años de vida este domingo.

El intérprete nació el 19 de abril de 1970 en el Hospital "San Jorge" de Puerto Rico. Es hijo del fallecido cantante y guitarrista español, Luisito Rey, quien lo introdujo en el mundo de la música, y de la italiana Marcela Basteri. Es el mayor de tres hermanos: Alejandro (dos años menor) y Sergio.

Su primer álbum lo grabó a los 12 años, y se tituló 1+1>2 enamorados, en 1982. Ese mismo año incursionó en el cine, con la película Ya nunca más, a partir de un tema homónimo compuesto por su padre.

Ganó su primer Grammy con el tema Me gustas tal como eres en 1985, el cual interpretó a dúo con la cantante escocesa, Sheena Easton, incluido por ella en su único álbum en español, Todo me recuerda a ti.

A los 17 años se unió al sello Warner Music International, y con Juan Carlos Calderón grabó su quinto álbum Soy como quiero ser, el cual lo hizo acreedor a ocho Discos de Oro y cinco de Platino; después realizó el videoclip de Cuando calienta el sol y con éste se convirtió en el nuevo gran "sex symbol" de habla hispana.

Más tarde grabó Un hombre busca una mujer, placa que lo llevó a recorrer Centro y Sudamérica, así como Estados Unidos, como parte de una gira que se alzó con un rotundo éxito. El primer sencillo La incondicional marcó récord de permanencia en la radio mexicana.

Asimismo, colocó siete temas más de ese disco en los charts del Billboard, en los cuales se mantuvo casi un año. En 1990 recibió en Mónaco el World Music Award, el cual se otorga a los artistas más destacados a nivel mundial, fue el primer cantante de América Latina en obtener dicho galardón.

En junio de ese año, obtuvo 10 Discos de Oro por la venta de más de un millón de copias de Un hombre busca una mujer, al tiempo de lanzar su séptimo álbum, 20 años. Tengo todo excepto a ti, primer sencillo, permaneció por varias semanas en el primer lugar de popularidad en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Para noviembre de 1991 presentó Romance, un material de boleros con el cual se consolidó en el gusto de jóvenes y adultos, con el que vendió casi ocho millones de copias en todo el mundo.

Con la canción No sé tú adquirió su primer Disco de Platino por un millón de unidades vendidas y además ganó tres categorías en los premios Billboard de 1992 (Mejor Artista Latino, Mejor Álbum y Mejor Artista de la Canción en Español).

En 1994 trabajó en la segunda entrega de Romance, que estuvo conformada por El día que me quieras, La media vuelta, Todo y nada y Delirio. En esa época, la revista Performance le asignó el segundo sitio en la clasificación mundial, por la cantidad de público que concentró en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Uno de los más grandes logros en su carrera, según los críticos especializados, fue haber grabado con el legendario intérprete estadounidense Frank Sinatra el tema Come fly with me, para el disco de este último Duets II.

Otra de las múltiples hazañas de Luis Miguel, que lo consolidaron como el artista de habla hispana más consistente, fue la gira en la que ofreció 25 conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos.

De Nada es igual se vendieron un millón 300 mil copias y recibió 30 Discos de Platino. El primer sencillo de este álbum, Dame, se colocó en primer lugar en todas las emisoras de habla hispana en Estados Unidos, además de México, Centroamérica, Sudamérica y España.

Para mediados de 1997 lanzó Romances, su tercer álbum de boleros, producido por él mismo con la colaboración de Armando Manzanero, y del compositor y arreglista argentino, Bebu Silvetti, ya fallecido.

En 1999 preparó Amarte es un placer, el cual produjo y reunió a los compositores Armando Manzanero y Juan Carlos Calderón. Luis Miguel participó como autor, compositor y arreglista de varios de los temas.

El 3 de octubre de 2000, "El Sol", como también se le conoce, lanzó su álbum Vivo, grabado durante sus presentaciones en Monterrey, Nuevo León, el cual incluye grandes éxitos de su carrera y temas como La bikina a ritmo de mariachi.

Para 2003 regresó al estudio para plasmar piezas originales, tras cuatro años de no hacerlo, por lo que editó "33", en alusión a su edad, cuyo primer sencillo nombró Te necesito, escrito por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, que fue todo un éxito.

Impuso otro récord en su trayectoria, al realizar 103 conciertos como parte de la gira México en la piel, que concluyó en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, California, y Las Vegas, Nevada. Además, consiguió una nueva marca en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con 30 fechas consecutivas de conciertos.

En 2005 lanzó al mercado su colección Grandes éxitos, y en 2006 presentó su álbum Navidades, que recopila 11 temas de la temporada versionados al español. En mayo de 2008 publicó su disco Cómplices, con 12 temas inéditos, entre los que se desprenden los sencillos Si tú te atreves, Te desean y Amor de hecho.

Aunque ha estado ligado de manera sentimental con muchas mujeres del espectáculo, Luis Miguel tuvo una relación duradera con la actriz Aracely Arámbula, con quien procreó dos hijos: Miguel, nacido el 1 de enero de 2007, y Daniel, del 18 de diciembre de 2008.

Luis Miguel firmó contrato con la compañía de eventos Live Nation, para sus presentaciones de 2010 y 2011. Un año después, durante la edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el intérprete fue el encargado de la inauguración y obtuvo la Gaviota de Platino, único artista en la historia en recibir dicho reconocimiento.

En febrero de 2012, realizó el concierto inaugural de la Arena Ciudad de México, en la que interpretó sus éxitos ante más de 17 mil personas, como parte de su The hits tour 2012-13.

Un año después, acumuló 216 conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional, además de que por primera vez cantó en la Feria Nacional de Nayarit 2013.

En Argentina rompió todos los récords, al realizar cinco presentaciones consecutivas en el Estadio Geba de la ciudad de Buenos Aires.

En 2014 obtuvo el premio Billboard como el mayor exponente de la Música Latina en la categoría de Gira del Año, por su tour The hits tour, con el que recorrió España, México y Estados Unidos, y logró 220 fechas totalmente abarrotadas durante los más de dos años que duró.

Ese mismo año presentó su tema Dejá Vu durante su gira por Estados Unidos, como preámbulo de su nuevo álbum.

En enero de 2015, en el marco de su gira Dejá Vu, Luis Miguel cantó en diversas plazas del país, una de ellas, en la Feria de San Marcos, de Aguascalientes; asimismo, se presentó en la Feria del Caballo Texcoco 2015.

Recientemente, el artista reafirmó su legado gracias a la bioserie que sobre él se realizó.