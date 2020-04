Muere joven que sufrió accidente en traslado al hospital

Tras caer a un barranco en su motocicleta, menor de edad muere en traslado al hospital, las autoridades lo encontraron a bordo del vehículo de sus familiares, ya sin signos vitales.

Fue la noche del miércoles, cuando el menor le dijo a su madre que no se sentía bien, y poco después los familiares se percataron de que la condición del menor no mejoraba, al grado de que ya no lograba ponerse en pie, por lo que rápidamente el tío y la madre del adolescente, todos con domicilio en la localidad Ignacio Zaragoza, del municipio de Simón Bolívar, Durango; subieron a la camioneta para trasladarlo al Cruz Roja.

Fue en el trayecto, que los familiares llamaron al 911, indicando que el menor no estaba respirando, indicándole a la radio operadora que estaban camino a la Cruz Roja de Torreón, por lo que una ambulancia salió de la base para encontrarse con los familiares y brindar el auxilio lo antes posible.

Al llegar a la altura de la colonia Benito Juárez, metros antes de la localidad del Huarache, del municipio de Lerdo, los paramédicos interceptaron la camioneta en la que trasladaban al menor y al tratar de brindarle los primeros auxilios, encontraron que usted ya no contaba con vida, por lo que declararon su muerte de manera oficial.

El ahora fallecido en vida respondía al nombre de Jesús Reyes Flores, de 16 años de edad, mismo que a decir de los familiares, en días anteriores había sufrido una fuerte caída luego de que terminara en el fondo de un barranco cuando paseaba en su motocicleta.

Hasta el lugar arribaron las autoridades de la Fiscalía General del Estado, así como el personal de la unidad de servicios periciales, mismos que ordenaron el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor con la que se conocerá la causa formal del deceso, misma que esta pendiente de realizarse.

Por su parte la madre y tío del menor, fueron trasladados ante el ministerio público para rendir la declaración de los hechos, y de acuerdo con las primeras investigaciones todo indica que el menor perdió la vida a consecuencia de las heridas y golpes internos que sufrió al caer al barranco en su motocicleta.

La capeta de investigación quedó abierta y las autoridades de la Fiscalía de Coahuila, de la Delegación Laguna I, solicitarán el apoyo de las autoridades de la Vicefiscalía de Durango, Región Laguna, ubicada en el municipio de Lerdo, para realizar la investigación de los hechos, puesto que el accidente ocurrió en el vecino municipio.