Alebrijes, 'molestos' por no poder ascender

El presidente de los Alebrijes de Oaxaca, Juan Carlos Jones, reprochó las decisiones que se están tomando con el Ascenso MX, por lo que lamentó que el título obtenido del Apertura 2019 no sirva para poder ascender.

"Tengo medio boleto para ascender, ¿a dónde?, porque no existe, piden una serie de requisitos para certificación y no se nos dijo, ni se nos avisó. Tomaron decisión que todos estaban certificados y después dijeron que habría una recertificación, nos dicen esto después de ser campeones. De los 39 puntos entregamos todos y al parecer ninguno pasó", mencionó en entrevista.

El directivo aseveró que pase lo que pase la prioridad es que las personas, desde los futbolistas hasta el personal administrativo no pierdan sus trabajos, asegurando que el futbol se quedará en Oaxaca ante los diversos rumores que han salido acerca de una posible mudanza.

Jones destacó que Alebrijes ha sido uno de los clubes de la división de plata que han cumplido con todos los criterios establecidos desde el inicio de la campaña, no obstante, lamentó que unas cuantas personas cambien las reglas a la última hora.

"Queremos estar en Primera, pero si por la certificación no podemos debemos ver hacia adelante, pero seguir invirtiendo donde no tengas retorno y la realidad es que la motivación era llegar a primera para recuperar lo que invertimos. Si no tendremos claridad, pues bueno", finalizó.

El empresario José Antonio García, quien fuese dueño y presidente del Atlante, afirmó que el equipo azulgrana estará jugando la próxima temporada en la Ciudad de México.

"Bienvenido Atlante a la Ciudad de México. No por méritos deportivos, pero por las circunstancias de la desaparición de la liga de ascenso. Regalo del 104 aniversario. Seguro pronto será oficial", comentó a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que el miércoles el Atlante expuso su firme intención de poder ser uno de los integrantes de la Liga MX ante la posible desaparición de la división de plata, en la cual juega desde el Apertura 2014 y donde alcanzó dos finales, aunque ambas las perdió.