El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, otra vez arremetió contra las acciones que se realizan por parte de las autoridades estatales en los filtros de prevención sanitaria entre Coahuila y Durango; el miércoles incluso se evitó el paso de camiones de ruta entre ambas entidades y sus pasajeros tuvieron que caminar en el lecho seco del río Nazas.

En el marco de un operativo de sanitización de unidades del transporte público en Torreón, Zermeño dedicó varios minutos a fijar su postura en contra de esos filtros, mismos que desde su punto de vista han generado "malestar" entre los laguneros que deben desplazarse entre Torreón y Gómez Palacio.

"Muchas quejas, cientos de ciudadanos molestos porque tienen que venir a ingresar a Torreón, la gente trabaja, visita a su familia, va a hacer alguna compra, va a hacer alguna actividad de una ciudad a otra, aunque se llame de otra manera, es la Comarca Lagunera... Lo más importante es entender que no podemos poner estos muros, estas barreras, de por sí la gente ya está molesta, ya está triste, ya está angustiada, todavía agregarle más angustia, hacerlos esperar más de media hora para que pueda cruzar, hacerles preguntas innecesarias", expuso.

El alcalde de Torreón dijo que no pretende "amarrar navajas", por lo que manifestará su postura y otras alternativas ante las autoridades estatales desde el mismo jueves. Dijo que buscará dejar en claro que los filtros deben ser para detectar a personas contagiadas, no para restringir las garantías individuales.

"¿Y los derechos humanos? ¿La libertad de tránsito dónde queda?", sentenció Zermeño Infante.

Sugirió que en su lugar se promueva el trabajo de elementos médicos o de enfermería para la revisión en los accesos a Coahuila desde otros estados, esto para que de verdad tengan un carácter "sanitario" e incluso se puedan detectar casos sospechosos y de forma inmediata.

"La diferencia es que podamos poner filtros en la ciudad, en aquellos lugares donde circula mucha gente. ¿Por qué no nos vamos a la Central de Abastos? ¿Por qué no nos vamos al Mercado Alianza? Adonde va mucha gente a la que hay que orientar que utilice tapabocas, que utilice la sana distancia, adonde acude la gente, que podamos tomarle la temperatura, a ver si detectamos a alguien que pueda tener algún síntoma".

Por su parte, el titular de la Unidad de Atención Regional en La Laguna del Gobierno de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón, señaló que el mismo jueves tuvo un diálogo con el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, durante la reunión del Subcomité Técnico de Atención al COVID-19 en la región, encuentro en el que Zermeño le externó sus molestias respecto a la aplicación de dichas medidas.

"Platicamos con el alcalde y nos externó su punto de vista de ese tema, por supuesto que respetamos su preocupación por todo lo que tiene que ver con la movilidad en la región, pero este tema es acerca de la prevención, es de decirle a la gente que use cubrebocas, que no salgan si no es necesario... En ese sentido vamos a tratar de acelerar los tiempos de revisión, vamos a ver la forma de implementar unos tarjetones para la gente que trabaja en las grandes empresas, del lado de Durango sobre todo, para que se agilice este tema de las revisiones, pero por supuesto que se mantendrán el tiempo que sea necesario, nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudadanía".

Polémica

