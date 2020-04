Dan aliento a pacientes con COVID-19 en Gómez Palacio

"Cuando llegamos a trabajar sabemos que nuestro compromiso es entregar lo mejor de nosotros a nuestros pacientes y pues no nos queda de otra más que entregarnos a Dios, ya está en él", son las palabras de Verónica Domínguez Meléndez, una nutrióloga que presta sus servicios en el Hospital General de Zona Número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Gómez Palacio.

La joven fue tendencia hace unos días en Facebook debido a que se da el tiempo de escribir mensajes de apoyo en las tarjetas donde se anota el número de paciente y el tipo de dieta que se coloca en los platos que se preparan para los pacientes de COVID-19 de este hospital.

"Ánimo, tu familia te espera", "Ánimo, no importa las veces que caes, sino las veces que te levantas", "De las dificultades nacen los milagros", son algunos de los mensajes.

Verónica platica que la idea se le ocurrió debido a que, como ya se sabe, los pacientes con COVID-19 no tienen la posibilidad de que sus familiares los acompañen en su recuperación, por lo que para ellos es mucho más difícil enfrentarse a la enfermedad.

"El personal que trabaja en el hospital siempre ha tratado de apoyar a los pacientes y ahorita más porque viendo todo lo que está sucediendo con esto, es una manera de hacerlos sentir que no están solos, porque para ellos es mucho más difícil porque no está su familia y porque cuando alguien está enfermo siempre hay alguien que lo acompaña, apoyándolo en su recuperación. Por eso, nosotros les hacemos sentir que estamos para ayudarlos, para atenderlos y darles ese cariño que a lo mejor su familia ahorita no les puede dar".

Menciona que son algunas 10 personas que se encargan de la preparación de los alimentos de los pacientes, entre los nutriólogos y los manejadores de comida. Incluso también tienen que hacerse cargo de llevarlos a cada paciente; en el caso de los que presentan el virus, lo hacen tomando todas las medidas de protección necesarias, aunque están conscientes de que el riesgo de contagio siempre existirá.

"Sí hay preocupación, angustia e incertidumbre por todo lo que está pasando, porque sabemos que estamos en riesgo y que también pueden estar en riesgo nuestros familiares pero es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo lo mejor posible y pues también tenemos la motivación de nuestras familias, que nos dicen que le echemos ganas".

Por último, Verónica hace el llamado a las personas a que apoyen a los trabajadores de los hospitales, que no los agredan, que sean conscientes que por su trabajo están en riesgo y que a ellos también los esperan en casa sus papás, hermanos esposos e hijos.