Denuncian abusos policiales en El Salvador

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele de arrestar a cientos de personas de forma arbitraria, por presunto incumplimiento a la cuarentena decretada contra el coronavirus (COVID-19) en el país.

La organización no gubernamental (ONG) señaló en un comunicado que el mandatario ha promovido, a través de sus mensajes en Twitter y en televisión nacional, el uso excesivo de la fuerza en las medidas impuestas para prevenir nuevos contagios.

"Cientos de detenidos fueron recluidos en centros de cuarentena en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y un hombre murió el 1° de abril, tras no recibir atención médica adecuada", denunció.

El representante de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió al presidente de El Salvador considerar que las fuerzas del orden deben estar sujetas a un control estricto y a la rendición de cuentas para evitar abusos y violaciones a derechos humanos.

"El presidente Bukele actúa como si cualquier política fuera válida para detener la propagación de la COVID-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios", añadió José Miguel Vivanco.

Todo El Salvador se ha mantenido en cuarentena domiciliaria obligatoria desde el pasado 21 de marzo y por 30 días. Desde entonces sólo una persona por familia tiene autorización de salir a la calle para comprar alimentos o medicinas y, quienes no respetan esta política son detenidos.

La madrugada del 22 de marzo, el Gobierno de Bukele arrestó a 70 personas por no respetar la cuarentena, mientras otras decenas más fueron detenidas por no usar mascarilla en la vía pública, aunque esto último no estaba establecido en el decreto.

"Hasta el 13 de abril, había 4,236 personas detenidas en 87 centros de contención, según datos oficiales. Algunos detenidos habían violado la cuarentena domiciliaria obligatoria y otros habían regresado al país del exterior", confirmó HRW y denunció que la población detenida está en hacinamiento.

Bukele también fue acusado por la ONG por no respetar el fallo de la corte constitucional de El Salvador, quien prohibió las detenciones de ciudadanos hasta que no se estableciera un marco normativo para regular el uso de la fuerza en casos como la emergencia por coronavirus.