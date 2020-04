Trabajadores del Ayuntamiento de Torreón retornarán la próxima semana

La actividad regular en la presidencia municipal de Torreón no será suspendida debido a la contingencia por el COVID-19. Este jueves el alcalde Jorge Zermeño reiteró que sigue en pie el regreso de trabajadores para la próxima semana, toda vez que concluye su primer periodo de vacaciones de este 2020.

El alcalde se refirió a los casos de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, en los que sus respectivos cabildos han determinado extender el receso laboral de sus empleados de casi todas las áreas, esto como una precaución más ante la posibilidad de contagio del COVID-19. También habló sobre la propuesta que realizó la fracción del PRI en el propio Cabildo de Torreón para hacer lo propio en la ciudad, situación que dijo respetar pero no estar de acuerdo.

"Eso lo dijo una regidora del PRI y respeto su opinión, en este momento están de vacaciones, ya desde antes de las vacaciones se habían ido a su casa las personas que no pueden trabajar por razones naturales, seguimos siendo sensibles al trabajo y a la presencia de las personas, no porque me lo pida la regidora del PRI, somos muy responsables, somos corresponsales pero la ciudadanía necesita el trabajo del municipio. La ciudad no se para, los servicios públicos no se paran, tiene que haber servicio de agua potable, alcantarillado, seguridad, prevención, bomberos, tiene que haber atención a la gente que tiene que hacer algún trámite en presidencia, para eso nos paga el pueblo", expuso.

Fue durante el martes pasado cuando la representante del PRI en el cabildo, la síndica Dulce Pereda, señaló que "sería irresponsable" de parte del Ayuntamiento el permitir el regreso a las actividades regulares en presidencia el próximo 22 de abril, esto ante la posibilidad de que entre los empleados ya se tenga algún contagio, o bien, de que se promueva la aglomeración de ciudadanos en el edificio público.