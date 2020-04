Aunque tenía su estreno programado el 4 de abril, el COVID-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio pararon a los espectáculos en vivo, tanto en México como a nivel mundial, lo que significa que la obra "Al final del Arcoiris" no llegó a levantar el telón e iniciar temporada en el Foro Shakespeare, tal como se tenía programado.

En su segunda temporada en México (luego de casi cinco años) la puesta estrenada en Broadway, esta vez es dirigida por la actriz Laura Luz, quien tomó la decisión de continuar el trabajo de mesa, la lectura del texto, así como las pruebas de intenciones y el trazo en el escenario apoyada en un mapa, todo esto por medio de videoconferencias realizadas una vez a la semana, con el fin de no perder el entusiasmo.

"Es algo muy peculiar, muy diferente. Está siendo un proceso padre porque hay que adecuarnos a lo que está sucediendo y tratar de no detener los proyectos. Lo tomo con optimismo, en el sentido que cuando podamos retomar no empezar desde cero", comentó Laura Luz.

La obra retrata los últimos tres meses de vida de Judy Garland, quien realizó una gira en Londres donde fue su declive. Se casó por cuarta ocasión y al mes murió por una sobredosis. En el elenco repiten los actores Alejandra Desiderio y José Antonio López Tercero, sumándose en funciones alternadas José Daniel Figueroa y Diego Garza.

"Retrata lo que tenía en su cabeza, hace remembranza de su infancia y adolescencia, los abusos que vivió, que se entrelaza con sus últimos conciertos. Alejandra es una mujer muy talentosa que canta y actúa divino, sobre todo tiene al personaje de Judy tatuado porque la ha investigado y ahora estamos explorando otras cosas ya que la oportunidad de estar online nos hace meternos más al personaje", confió la directora.

Como un texto poderoso y fuerte es como calificó al guion, que puede generar diversos sentimientos en los espectadores al grado de hacerlos reír o llorar.

"Me encanta dirigir, es algo que quiero quedarme haciendo. Me gusta también actuar, pero la dirección me llena porque como actriz tengo conocimiento de carencias de lo que requiero, y cuando dirijo trato de ser solo un espejo para los actores. Mi trabajo termina el día del estreno porque ellos son los que se quedan en cada función, aunque yo los vea. Tengo que sacar lo mejor de cada uno y decirles la vista panorámica de lo que considero que está bien, tampoco es que mi palabra sea la ley", argumentó.