LA CREATIVIDAD PARA IMPACTAR TU MUNDO

En nuestro día 10 de Vibremospositvo, nuestra querida Mercedes Guzmán, desde Atlanta nos guía en una meditación para desbloquear la creatividad, nos habla también de la importancia de la meditación diaria y de lo importante que es estar preparado para esta nueva etapa que está por venir después de la crisis que vivimos, porque van a venir grandes cambios y necesitamos estar preparados para vibrar en otro nivel y frecuencia. Debemos trabajar la espiritualidad, la introspección. Mercedes nos comparte los beneficios de la meditación diaria, la cual eleva el sistema inmunológico, ayuda a estar más concentrado, desarrolla la empatía por los demás, despierta tu creatividad.

Practica en tu meditación diariamente, verás todos los beneficios que vas a recibir, para verla completa revisar el video del día 10 en nuestra página de Facebook Vibremospositivo.

En esta ocasión trabajamos con Mercedes Guzman la meditación para abrir el tercer ojo, que es nuestro centro energético conectado a la glándula pineal que es el que me hace que puedas ver tu pasado, presente y el futuro de una manera más espiritual. El trabajar este chacra es lo que nos mantiene alejados de la tristeza por vivir en el pasado y la angustia de vivir en el futuro.

Como invitado esta ocasión tuvimos al gran escritor español Mario Escobar, con más de 60 libros publicados y traducidos alrededor del mundo. Tuvimos el honor que compartiera con nosotros y nos hablara de la capacidad y del poder de la imaginación, la importancia de ella en nuestra vida para soñar y vivir la vida que queremos para nosotros mismos. Mario nos comentó que el pensamiento tiene que preceder a la acción, visualiza y crea tu vida ideal, después debes de creer en ti mismo y saber que lo que quieras lo puedes lograr sin importar tus circunstancias, porque éstas cambiaran dependiendo de tu actitud y tu enfoque. Por otro lado debemos de rodearnos de personas que crean en nosotros, también esto ayuda a que tu autoestima esté bien equilibrada, que te ames a ti mismo, para no querer complacer todo el tiempo a los demás, agradarles y sacrificarse por personas que nunca van a estar contentas con quien eres, por que es así como vas a perder de vista tu objetivo. Y por último, tener el coraje y la valentía de luchar por ti, eres tú el que va a salir ganando.

Mario nos compartió tips para usar la creatividad, y desarrollar tu imaginación.

La primer cosa fundamental para cualquier situación de la vida es que "no hay nuevas ideas, todas la ideas ya fueron inventadas". Para catapultar tu creatividad puedes juntar dos ideas que ya existen y combinarlas, Mario usa un ejemplo; si unes el libro de Romeo y Julieta con una historia de vampiros, el resultado es Crépusculo. Esta saga que es un súper éxito y fue básicamente la unión de dos ideas existentes. Después de tener tu idea comienza a armarla y darle estructura, debes de fijarte objetivos y tener la disciplina necesaria parar conseguir tu objetivo final. Si te gusta escribir te recomendamos el libro de Mario Escobar que se titula Cómo escribir un bestseller, en donde explica cómo desarrollar tu historia, cómo contactar a editoriales, cómo publicar en Amazon de manera independiente, entre otras. Es un manual básicamente para la narración. Que no solo sirve para novelas, también para ampliar tu capacidad de comunicarte, cuando estás en alguna entrevista y no sabes narrar tu vida o tus oficios anteriores, o a la hora de platicar tu vida a algún prospecto. Si no lo haces de manera adecuada puedes perder oportunidades por no saber expresarte. Así que aprovecha esta cuarentena para abrirte a cosas nuevas y descubrir capacidades en ti que quizá no te interesaban antes o aptitudes que no sabías que tenías, verás cómo esto te abre un nuevo mundo y te ayuda a mantener tu mente positiva.

