Renato Ibarra afirma no haber agredido a su pareja

Renato Ibarra, ex futbolista del América quien fuera acusado de intento de homicidio a su ex pareja, dio sus primeras declaraciones públicas después del suceso que lo llevó a estar algunos días en el Reclusorio Norte, y aseguró que: "No hubo agresión".

En entrevista a ESPN, Ibarra mencionó: "(...) Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi expareja", dijo el ecuatoriano. Le ha dolido "el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo". E insistió: "Todo es injusto porque no hubo agresión a mi expareja". Ibarra llegó a un acuerdo con quién era su pareja para que saliera en libertad. América se deslindó de algún trato con el jugador quien desde ese tiempo, mediados de marzo, entrena en solitario.