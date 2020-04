Filtros sanitarios seguirán en La Laguna: Gobierno de Coahuila

Los filtros de prevención sanitaria en la Comarca Lagunera "se mantendrán el tiempo que sea necesario", así lo informó este jueves el titular de la Unidad de Atención Regional en La Laguna del Gobierno de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien señaló que ya tuvo un diálogo con el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, durante la reunión del Subcomité Técnico de Atención al COVID-19 en la región, encuentro en el que el presidente municipal le externó sus molestias respecto a la aplicación de dichas medidas.

"Platicamos con el alcalde y nos externó su punto de vista de ese tema, por supuesto que respetamos su preocupación por todo lo que tiene que ver con la movilidad en la región, pero este tema es acerca de la prevención, es de decirle a la gente que use cubrebocas, que no salgan si no es necesario... En ese sentido vamos a tratar de acelerar los tiempos de revisión, vamos a ver la forma de implementar unos tarjetones para la gente que trabaja en las grandes empresas, del lado de Durango sobretodo, para que se agilice este tema de las revisiones, pero por supuesto que se mantendrán el tiempo que sea necesario, nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudadanía".

Gutiérrez Jardón dijo que será en próximos días cuando se defina la mecánica de entrega de los tarjetones, pero reiteró que las acciones en camiones de ruta interestatal y con vehículos particulares se mantendrán, esto debido a que aún existen "muchas casos" de gente que sigue saliendo a la vía pública sin justificación alguna.

"Salen todavía a pasear, a visitar a familiares en reuniones sociales, es decir, tenemos que generar un mensaje de que esto nos compete a todos.... hay una gran disponibilidad de todos los alcaldes de la Laguna, de todos los integrantes del Subcomité, en verdad vemos muchas propuestas y bueno, así vamos a seguir trabajando", dijo el funcionario estatal.