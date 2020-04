Cierran 50% de las industrias en Torreón ante pandemia de COVID-19

Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó que en la región hay un 50 por ciento de socios que han suspendido su operación a raíz de la contingencia por COVID-19, mientras que hay otras que siguen funcionando, ya sea porque están dentro de las actividades esenciales o debido a que el parar prácticamente haría que desaparecieran.

"Eso está contemplado en el decreto, el problema es que no se hizo una declaratoria como debe ser, por parte del gobierno federal, entonces es ambiguo, no está claro quien sí y quien no debe de continuar, dejan a criterio de cada empresa la interpretación, ese es todo el tema, han ido abriendo algunos sectores adicionales y otros están pidiendo autorización", comentó.

Señaló que en la región hay muchas empresas que han cerrado y son pocas las industrias que siguen operando, con las debidas medidas sanitarias, además de que están dentro de lo que se menciona en el decreto federal. Sin embargo, insistió en que la interpretación no es una sola debido a la ambigüedad del gobierno.

Indicó que se espera que el próximo mes sea hasta un 70 a 75 por ciento la cifra de empresas que han cerrado o realizado algún paro técnico, lo que implicaría suspender actividades durante 15 días o tres semanas, de acuerdo a la capacidad y necesidades de cada planta.

"Claro que está la emergencia de salud pero también viene la recesión económica, que ya está, hay empresas que están dentro de las actividades esenciales pero, con la recesión, se verían en necesidad de aplicar paros técnicos", expresó.

Por su parte, Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que el IMSS dio a conocer que el COVID-19 será como enfermedad de trabajo, con una prima de riesgo, lo que nuevamente impacta al empresario, por lo que consideró que "el presidente deja muy claro que no trabaja de la mano con la Iniciativa Privada".

Cuestionó la falta de apoyo de parte del gobierno federal y, por el contrario, hay amenazas en contra de las empresas, sin una sana balanza para que la generación de empleos y de riqueza se siga dando en el país.