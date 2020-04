App para facilitar tu elección de serie o película en streaming

Con la llegada de múltiples plataformas streaming se ha vuelto aún más complicado decidir qué es lo que buscas ver al momento y puede tomarse hasta una hora simplemente ver el catálogo.

En muchas ocasiones aunque intentes delimitarlo, te sigue tomando mucho tiempo o simplemente terminas viendo la misma serie de siempre. Es por ello que aquí te contamos de apps que podrán ayudarte a decir qué maratonear en Netflix.

FlixWatch

Esta aplicación te ayudará a crear una lista con los mejores productos que ofrece Netflix en tu región. Puedes reducir esta cifra a hasta a 50 películas y hacer mucho más sencilla tu decisión.

What The Hell Should I Watch On Netflix

Esta aplicación trabaja con eficacia y rapidez, como su nombre lo dice. Es capaz de mostrarte tus opciones rápidamente dividiendo todo en películas, series, documentales, y luego por tema y tiempo que tienes disponible ya sea que desees ver algo de media hora o de dos horas. Las recomendaciones se reciben a través de un tráiler, haciéndolo más sencillo.

Compare Movies

Esta app es ideal para quienes ya tienen algo en mente pero no logran decidir entre dos opciones. Con esta podrás comparar ambas películas de manera avanzada rankeando, para determinar cuál es mejor para ti en ese momento acorde a tu “mood”.

Shufflix

Esto te recordará los tiempos en los que era la TV quien decidía lo que verías. Esta app te mostrará los programas más populares de la misma forma en que lo harían los canales de tv. Podrás ver un capítulo de tu serie sin darle tantas vueltas.

JustWatch

Esta es una de las guías de streaming más populares. Es capaz de ahorrarte mucho tiempo, ya que te mostrará los programas más populares, además una selección dirigida hacia un estado de ánimo específico (diversos). También se puede configurar para que todo sea seleccionado de una wishlist creada por ti, asegurándose que siempre tendrás algo que ver de tu propia selección.