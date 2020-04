Famosas arrasan en reto Pillow Challenge

En estos días de cuarentena la gente está haciendo todo lo posible para mantenerse activa y no aburrirse. Ya sea bailando en Tik Tok o viendo cómo Bárbara de Regil entrena, siempre hay algo nuevo en la red para probar y subirse a la ola de tendencias. Un ejemplo de esto es el famoso reto del Pillow Challenge o el reto de la almohada.

Ya varias celebridades han hecho su participación en este divertido challenge, el cual ha sido el favorito de las famosas y las más fashionistas. Por ejemplo, Regina Castro, hija de Angélica Rivera ya participó con una increíble foto y también Camila Sodi y Geraldine Bazán. María León y Maribel Guardia hicieron su Pillow Challenge de una manera muy singular.

Con una almohada o rectangular color azul y con flores mexicanas bordadas de distintos colores, María lució increíble. Como sabes, para estar en este reto es necesario solo una almohada y un cinturón, el cual irá amarrado para crear una silueta muy particular. Incluso con Frida Kahlo de fondo, María impactó con semejante "look". Para complementar, María León llevó unos aretes rojos de borlas, unas sandalias rojas y peinado pulido que consistió en un moño bajo. No podía faltar los labios rojos y los ojos maquillados estilo cat eye.

Por otro lado, Maribel Guardia compartió una fotografía en su armario y lució su divertido vestido hecho de almohada. Asimismo, compartió en redes que ya se encontraba en Tik Tok y que buscaba que la siguieran: "Bailando con mi almohada en cuarentena Ya me siguen en TikTok? ".

Si tú también quieres hacerlo, ¿qué esperas? Tan solo necesitas tu almohada, un cinturón y lucirás perfecta para llevar esta increíble tendencia. Puedes jugar con los accesorios y peinados. Este es el mejor momento para divertirte y sacar ese lado fashionista al aire.