Napoleón prepara su retiro durante cuarentena

El cantautor mexicano Napoleón, aprovecha la cuarentena que impone el COVID-19 para componer el tema de despedida, las canciones que incluirán su próximo álbum y el libro con el que le dirá adiós a los escenarios en 2021.

"Ya escribí la canción de mi despedida, la que quiero cantarle a todas las personas que me han acompañado en todo este tiempo. Batallé mucho porque no me gusta prefabricar nada. Llegó en el momento que menos lo esperaba, como sé que nacen las canciones, le escribí desde la a hasta la z, y ya la tengo toda lista", comentó a Notimex.

El cantautor adelantó lo que hará cuando la cuarentena sea levantada. "Si Dios me permite, voy a meterme al estudio a grabarla, en cuanto todo esto acabe", explicó.

Napoleón tiene 50 años en la escena musical y, aunque cuenta con muchos fans en el mundo, ha tomado la decisión de bajarse de los escenarios en pleno uso de sus facultades físicas y mentales.

"He madurado mucho esa idea de despedirme y está bien porque siento que quiero hacerlo ahora que puedo y no esperar a no poder para intentarlo; prefiero estar bien y realizarlo, despedirme con mucho agradecimiento y respeto a todos ellos (el público), que me han dado tanto por mucho tiempo", se sinceró.

Napoleón tiene varios proyectos para despedirse de su público. "Quiero hacer mi disco con 10 temas nuevos y mi libro, que sea como el cerrojo de mi carrera, además de los conciertos que voy a hacer", dijo.

En ese tenor, el hidrocálido compartió que esta cuarentena le ha servido para adelantar estos proyectos. "En estos días en particular he hecho seis canciones nuevas y también estoy escribiendo aproximadamente dos horas y media diarias de mi libro de despedida", comentó.

"Estoy haciendo lo mejor que puedo por mi familia, afortunadamente estamos bien con muchas cosas por realizar", concluyó.