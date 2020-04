Lamenta alcaldesa de Gómez Palacio falta de pruebas para diagnosticar COVID-19

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, lamentó que haya pacientes que no están diagnosticados durante esta emergencia sanitaria porque no se aplica el método de la prueba diagnóstica del COVID-19.

"Lamentamos mucho que hay pacientes que no están diagnosticados porque mientras no hay pruebas pues no hay diagnóstico. No es que no haya infección, es que no hay positivos porque no hay el método que es la prueba y que nos puede diagnosticar un paciente", afirmó.

En este sentido, comentó que el primer paso que garantizaría la protección a la salud de la población sería realizar las pruebas de coronavirus en tiempo y forma, además de aplicar el aislamiento domiciliario.

"Tener un mapeo en salud público, dónde se están dando los casos y empezar a trabajar en esa parte, pero esa parte ya pasó. Ahorita se necesitan las pruebas para poder detectar a las personas que tuvieron contacto, desafortunadamente estamos batallando porque el recurso es importante, hemos sugerido que se hagan pruebas en los hospitales", apuntó.

Por otro lado, la presidenta municipal mencionó que en las cabinas y túneles sanitizadores que se han instalado en varios puntos de la ciudad, como el Seguro Social, ISSSTE, Cruz Roja y Hospital General, se han invertido poco más de dos millones de pesos.

"El sanitizante es un producto orgánico, le estamos invirtiendo en esa parte porque vamos a garantizar tres meses de sanitizante para todos los túneles de todos los hospitales, incluyendo los nuestros", mencionó.

Vitela Rodríguez dijo que el Municipio no tiene una cuenta total del gasto pues "muchas cosas las debemos...no tenemos ahorita una cifra de lo que hemos invertido, la tendremos en un poquito más de tiempo, nos hemos ocupado más en conseguir proveedores que nos entreguen el material en tiempo, algunos son a plazos y estamos viendo la posibilidad de tener donaciones", explicó.