Uso de cubrebocas es obligatorio en Durango

Con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, confirmó que el uso del cubrebocas en la entidad será de carácter obligatorio para las personas que tienen que salir a la calle.

De gira por La Laguna, el mandatario estatal indicó que esta medida se tomó en una reunión interestatal y en acuerdo con el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

"En Coahuila ya han habido medidas mucho más duras para ello, nosotros estábamos en espera de que la gente lo atendiera de manera voluntaria. Hoy vemos que quienes no lo atiendan vamos a tener que endurecer estas medidas y es una cuestión obligatoria para que la gente que va hacia Coahuila debe llevar su cubrebocas. La gente que viene de la parte de Coahuila hacia Durango debe traer también su cubrebocas", afirmó.

Ayer, el gobernador estuvo en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Gómez Palacio para informar sobre la situación que guarda Durango en materia económica a causa de la pandemia por el COVID-19.

Aispuro Torres comentó que durante esta contingencia sanitaria, se busca afectar lo menos posible el crecimiento económico de la entidad así como la conservación de las fuentes de empleo. "Necesitamos empresas que tengan la suficiente solidez para poder seguir generando esos empleos que hoy en día se tienen y aspirar a que podamos tener más empleos en La Laguna", mencionó.

Ayer, se dio a conocer que el Gobierno de Durango y los grupos parlamentarios del Congreso Local analizan la posibilidad de modificar el decreto por el cual se autorizó al estado la adquisición de una línea de crédito por 1,800 millones de pesos para inversión pública productiva. La intención es que tras su modificación los recursos puedan ser redireccionados para la contingencia sanitaria por el COVID-19.

El mandatario estatal dijo que el análisis se está haciendo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Fondo de Apoyo a las Entidades Federativas. "Si de ahí se puede tomar recursos para atender el tema de salud, para atender el tema del campo, el día de ayer me reuní con los coordinadores parlamentarios en el Congreso Local y acordamos que si es más factible que se pueda tener crédito que esté garantizado con las participaciones federales, pues se pudiese hacer una modificación al decreto, pero todavía ese no es un hecho. Lo que sí es un hecho es que vamos a utilizar el crédito pero estamos revisando si hay necesidad de modificar el decreto o lo podamos aplicar en las condiciones que no lo autorizó el Gobierno del Estado", explicó.

Hace unos días se dio a conocer una solicitud de cámaras empresariales en el sentido de que la autoridad estatal utilice dicho crédito para dar atención a las afectaciones económicas generadas en Durango por la pandemia del coronavirus.