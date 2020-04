'Tenemos que salir a trabajar', dice bolero lagunero

José Armando Castaño Nava comenzó a ejercer el oficio de bolero desde niño. Conforme fue creciendo, diversos empleos lo alejaron de dicho trabajo hasta que hace nueve años lo retomó y actualmente ejerce el oficio en la Plaza Mayor de Torreón, labor que comparte con su hijo. Debido a la pandemia del COVID-19, la manera de trabajar del bolero lagunero cambió significativamente.

Para empezar, la disminución de sus clientes. Una de las medidas para combatir el contagio masivo fue la invitación casi obligatoria a que los ciudadanos se queden en casa. Si bien es necesario que se lleve a cabo, a trabajadores como José Armando, quien trabaja en la calle, esta medida implicó una reducción en los compradores habituales. "La clientela se redujo hasta un 80%", afirmó.

Para el bolero lagunero resguardarse en su hogar no es una opción. Si bien comenzó a tomar sanitarias para evitar la propagación del virus al momento de realizar su trabajo, como limpiar constantemente los utensilios empleados, así como lavar con jabón el calzado y las suelas del mismo con thinner evitando que, una vez terminado el trabajo, toquen la superficie del piso, cada día tiene que salir a la calle para buscar el sustento de su familia.

"Tenemos que salir a trabajar, a buscar el pan de cada día, como muchos que no tenemos sueldo fijo y por eso estamos aquí prestando este servicio".

Sin embargo, José Armando está consciente de la importancia de que los ciudadanos opten por seguir las indicaciones y no salgan si no es estrictamente necesario, para evitar, en lo mayor posible, la replicación del contagio que se ha visto en otros países. "Yo creo que es responsabilidad de las personas, deben tomar precauciones, más la gente de la tercera edad […] También tiene que ver con que crean, muchos aquí luego dicen que no creen en eso, pero aquí yo sí tomo mis precauciones".

Considera que quienes circulan por las calles de la ciudad sin ningún motivo importante se les puede considerar irresponsables. "La gente que no tenga nada que hacer en la calle que se recoja, por sus hijos, por su familia. Nosotros tenemos que salir a trabajar, pero cuando llegamos a casa tomamos las precauciones que se deben de tomar. […] Muchos de nosotros vivimos al día y tenemos que salir, pero tomamos nuestras precauciones", finalizó José Armando, bolero lagunero, quien confía en que, a pesar de lo complicado de la situación, tanto su trabajo como el país saldrán adelante.

9 AÑOS atrás fue cuando José retomó el oficio de su bolero en la Plaza Mayor.