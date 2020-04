A cuarentena, 40 trabajadores del ISSSTE

Al haber tenido contacto con una persona que resultó positivo a la prueba de COVID-19, el director del ISSSTE en Torreón, Alejandro Gómez, informó que 40 trabajadores de la clínica fueron enviados a cuarentena. Desde hace siete días se envió a una parte del personal y a otros más hace cinco días. Hasta el momento ninguno ha presentado síntomas.

El confinamiento de los trabajadores se generó a partir de que una señora, quien Gómez refirió como la esposa del agente de Vialidad que dio positivo al COVID-19, comenzó a sentirse mal, mientras se encontraba al cuidado de su hija embarazada, a quien se le realizó una cesárea.

"Al sentirse mal la señora, de manera inmediata se le llevó al área del triage respiratorio, donde se le realizó la prueba de COVID, misma que resultó positiva", precisó.

Ante esta situación, todo el personal que tuvo contacto con la mujer, su hija y el bebé fueron enviados a casa para aislarse.

El lunes de esta semana se le tomó la muestra a la joven madre y al bebé, quien nació el martes de la semana pasada. En estas pruebas, la madre salió negativa a COVID-19, pero el bebé dio positivo. "Ambos casos se encuentran ya dentro de los reportes que se han dado en la Secretaría de Salud", indicó el director del ISSSTE, sin embargo, en los datos que lanza la Secretaría de Salud de Coahuila no aparece este caso.

Se detalló que el bebé, de apenas una semana de nacido se encuentra estable y en aislamiento junto con su madre, quien podría contagiarse ante la necesidad de estar en contacto con su hijo.

"El bebé tiene su seguimiento médico, la próxima semana tiene su revisión, por el momento está estable. La mamá, de algún momento a otro, podría ser un caso positivo de COVID, sin embargo, tenemos que esperar siete días para volverle a realizar la prueba", ostentó.

El director de la clínica detalló que tal y como los trabajadores enviados a casa lo están solicitando, no se pueden realizar las pruebas a todo el personal, ya que no presentan ningún tipo de síntomas. "No podemos realizar la prueba a todo el personal que se envió a confinamiento, eso es por cuestión de presupuesto así como de cantidad de material. Por ello, únicamente se realiza la muestra a personas que tienen síntomas y hasta el momento nadie los ha presentado", explicó.

Al terminar la cuarentena de 14 días y al no presentar síntomas, se descartarían como casos de COVID-19, por lo que los trabajadores podrían reincorporarse a sus labores. Sobre la situación, Gómez detalló que está informado el sindicato de trabajadores, "todos los días se realiza una reunión de Comisión COVID, donde se encuentra el sindicato de trabajadores, por lo que ellos están enterados de todo y deben darle a conocer a sus agremiados cómo son los lineamientos que deben seguir en estos casos, para que la información fluya con veracidad y rapidez", comentó.