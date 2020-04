Piden a mercados y centros de abasto adoptar medidas contra el coronavirus

Sin tomar mayores medidas que las de la sanitización, la Dirección de Plazas y Mercados de Torreón lanzó un llamado durante el miércoles a que los encargados de centros de abasto y mercados acaten las medidas de prevención básicas contra el COVID-19.

El exhorto se realiza luego de que hasta esta semana la ciudadanía sigue acudiendo de forma regular y en muchas de las ocasiones sin tomar ninguna medida de protección sanitaria elemental, además de que los trabajadores de esos sitios siguen laborando sin procurar la sana distancia entre ellos y con sus clientes.

La situación se pudo comprobar el mismo miércoles cuando El Siglo de Torreón realizó un recorrido en el Mercado Alianza, en el que se observó una aglomeración regular de personas en sus pasillos y locales, los clientes y vendedores omitieron en diversos casos el uso de cubrebocas, sin mencionar que era casi nulo el distanciamiento social y el uso de gel antibacterial. Una situación similar se vive en el Mercado de Abastos de Torreón y la llamada Plaza Abastos de la zona oriente, en este último sitio se han colocado incluso señalamientos para limitar las visitas de las personas con menores de edad o adultos mayores, pero la aglomeración en espacios pequeños persiste.

Al respecto, el titular de Plazas y Mercados, Luis Alberto Mendoza, indicó que se ha tenido contacto con representantes de los mercados Juárez, Alianza y Abastos para "hacerles saber" las indicaciones de las autoridades de salud respecto a la pandemia, además de que se seguirá apostando por la sanitización de los espacios.

"Hemos estado en contacto con mercados particulares, como son: el Mercado Alianza y el Centro de Abastos. Se ha dialogado con la unión de locatarios, informando todas las medidas de salud con las que pueden operar al tratarse de negocios de primera necesidad. Por parte del Ayuntamiento se les proporcionó a todos los locatarios gel antibacterial"

Sin embargo, no precisó sobre otras medidas de mayor alcance como el de limitar el acceso en tales sitios, o bien, generar una supervisión detallada con tomas de temperatura corporal y presencia de personal médico en los accesos de cada lugar, tal como se hace en otros puntos del país y en los que el número de contagios ya es elevado.

Omiten medidas sanitarias

Clientes y comerciantes han desacatado algunas recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. *Sigue sin respetarse la sana distancia en esos sitios. *En muchos de los casos los trabajadores de los locales no tienen cubrebocas y tampoco usan gel antibacterial. *Autoridades municipales apuestan por la sanitización, pero no se han anunciado otras medidas de mayor alcance como el ordenar o limitar los accesos a esos lugares, o bien sancionar a quienes no cumplan.