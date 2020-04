Habrá sanciones en Gómez Palacio por no respetar medidas por COVID-19

Durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19 y en apego al artículo 154 numeral 4 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el Ayuntamiento de Gómez Palacio aplicará sanciones administrativas y económicas a quienes atenten contra la integridad física y emocional de las personas al no respetar las recomendaciones de salud y las medidas de seguridad en general emitidas por los tres órdenes de Gobierno.

"Nosotros no podemos disponer de la salud y la vida de las demás personas y si no respetamos la sana distancia y las medidas de seguridad, eso ocasionaría que sean sujetos a multas económicas, a trabajo comunitario o a cárcel", señaló el síndico municipal Omar Castañeda González.

Por su parte, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez indicó que como parte del endurecimiento de las acciones, se procederá a la clausura de los negocios y/o establecimientos cuyos dueños encargados no acaten las medidas preventivas como la sana distancia y la sanitización de los carritos de compras.

Esta medida también aplicará para las instituciones bancarias, pues en los últimos días se ha observado una aglomeración de personas al exterior de las mismas. La petición del Municipio es que se promueva el uso del gel antibacterial y cubrebocas, pues los bancos son responsables de sus clientes.

"El virus se mueve a través de las personas, no tiene otra forma de movilidad, si nosotros detenemos la movilidad de la gente, tenemos una chance de que se rompa el círculo y podamos salir más rápido de este problema sanitario. Además de ser falta de respeto y falta de responsabilidad el que anden en la calle los que no tienen que hacer y no le dan chanza a la gente que no puede dejar de salir porque hay personal que es indispensable que salga a la calle", expresó. Citó como ejemplo la producción de la cadena alimentaria, el sector salud y dependencias municipales como Servicios Públicos, Seguridad Pública y Protección Civil.

Por otro lado, indicó que no se tolerarán agresiones contra el personal del sector salud. "Aquí en Gómez Palacio, a la primera provocación va a haber una reacción de la presidenta municipal y los cuerpos de Seguridad", advirtió. Dijo que cualquier persona que cometa este delito será arrestada y se le fincará responsabilidad.

Vitela Rodríguez señaló que en estos momentos es cuando el personal del sector salud debe valorarse más, ya que ellos se encuentran en la primera línea de defensa para contener la pandemia del coronavirus y atender a los pacientes contagiados.

Lo anterior lo dio a conocer después de que concluyó la sesión extraordinaria de cabildo, donde se aprobó un receso para sesionar durante las semanas 16, 17 y 18, que comprenden del 13 de abril al próximo 3 de mayo del año en curso, atendiendo las medidas de salud recomendadas para evitar la propagación del virus.

Sin tolerancia

Aplicarán multas, trabajo comunitario o hasta cárcel a quien atente contra la salud. *Ayer se anunciaron nuevas medidas en Gómez Palacio para contener la propagación y el contagio del coronavirus. *El Ayuntamiento hace un llamado enérgico a la población para atender las recomendaciones sanitarias. *La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez aseguró que no se permitirán agresiones al personal del sector salud. *Lo anterior, debido a que por la emergencia sanitaria se han denunciado en varias partes del país agresiones y discriminación hacia el personal de los hospitales.