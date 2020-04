Lamentan falta de pruebas

La alcaldesa Marina Vitela, lamentó que haya pacientes que no están diagnosticados porque no se aplica el método de la prueba diagnóstica del COVID-19

"Lamentamos mucho que hay pacientes que no están diagnosticados porque mientras no hay pruebas pues no hay diagnóstico. No es que no haya infección, es que no hay positivos porque no hay pruebas".

Comentó que el primer paso que garantizaría la protección a la salud de la población sería realizar las pruebas de coronavirus en tiempo y forma y aplicar el aislamiento domiciliario.