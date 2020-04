Extécnico de Kane le recomienda fichar por el Barcelona o Real Madrid

El incierto futuro del delantero inglés Harry Kane sigue dando de qué hablar y este miércoles el estratega Harry Redknapp, quien dirigió al ariete durante su paso por Tottenham, le recomendó “sólo fichar por el Real Madrid o el Barcelona”.

“Kane sería una gran opción para el Manchester United y para cualquier equipo. Pero el United en este momento no es mejor que el Tottenham. En cambio, podría considerar dejar a los “spurs” para ir a Barcelona o al Real Madrid algún día”, comentó Redknapp a un medio local.

El técnico de 73 de edad no tuvo reparo en afirmar que Kane “es el mejor centro delantero de la Premier League” y Daniel Levy, presidente del Tottenham, podría sacar un gran beneficio para reconstruir el equipo si consigue una gran suma por el traspaso de su referente ofensivo.

“Harry Kane es un jugador especial. Es el mejor delantero centro en la Premier League y de su tipo no creo que haya nadie mejor en ningún lado. Está bien, él no es (Lionel) Messi ni (Cristiano) Ronaldo, pero como delantero centro no hay nadie mejor”, agregó Redknapp.

Semanas atrás el propio capitán de la selección inglesa puso sobre la mesa una posible salida de la entidad londinense si no se encuentran “en la dirección correcta”, pues a pesar de acariciar la gloria de los títulos en recientes años, Kane aún no logra celebrar un campeonato con esta institución.

Lo cierto es que el próximo destino de “Hurrikane” dependerá en demasía de lo que ocurra con una potencial crisis económica en el Tottenham por la inactividad a causa del COVID-19, y de lo que decida la FIFA respecto al próximo mercado de fichajes, que puede verse alterado por la misma crisis.