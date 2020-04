Kyrgios insulta a medio de comunicación

El tenista australiano Nick Kyrgios no aguantó su rabia y su frustración por no ser elegido entre las 20 personalidades más influyentes del tenis mundial realizada por el prestigiado medio francés L'Equipe.

El actual número 40 del ranking del ATP contestó un Twitter de Noah Rubin, número 225 del mundo y que fue incluido en tan importante lista, el cual decía:

"Quiero agradecer el honor de ser mencionado en la misma página que las otras 19 personas 'más influyentes en el tenis'. No es para presumir, pero muestra el esfuerzo que mi equipo y yo le damos al tenis. No me siento digno, pero prometo seguir trabajando hasta que lo haga ... y superar eso", fue el texto publicado por el tenista estadounidense.

Ante esta publicación, el australiano reaccionó con furia, y le contestó: "¿Por qué no deberías sentirte digno independientemente de entrar en esta lista o no? Haces un gran trabajo. Eres un gran jugador de tenis. Deja de leer esta mierda", refiriéndose a L'Equipe.

El estadounidense no es parte de esta lista por su nivel deportivo, sino por lo que realiza desde su plataforma digital "Behind The Racquet" (Detrás de la raqueta).

En esta página web, jugadores manifiestan sus problemáticas sin dar nombres: problemas financieros, arreglos y apuestas en partidos, depresión, alcoholismo, entre otros temas.

LA LISTA COMPLETA DE L'EQUIPE.

1 - Roger Federer

2 - Serena Williams

3 - Novak Djokovic

4 - Rafael Nadal

5 - Craig Tiley (director ejecutivo Australian Open)

6 - Billie Jean King (ex tenista)

7 – Los representantes de jugadores

8 - Andrea Gaudenzi (Extenista)

9 - Steve Simon (CEO WTA)

10 - Stacey Allaster (directora ejecutiva WTA)

11 - Sally Bolton (directora ejecutiva de Wimbledon)

12 - Arnaud Boetsch (extenista y director de comunicación de Rolex)

13 - Bernard Giudicelli (presidente de la FFT)

14 - Andy Murray (ex tenista)

15 - Patrick Mouratoglou (entrenador Serena Williams)

16 - Darren Cahill (ex tenista)

17 - John McEnroe (ex tenista)

18 - Larry Ellison (dueño Indian Wells – Fundador Oracle)

19 - Ion Tiriac (ex tenista)

20 - Noah Rubin