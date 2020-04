Sebastián Rulli de luto por muerte de su perro 'Gaucho'

El actor Sebastián Rulli le dijo adiós a su perro Gaucho esta semana, quien falleció a de 13 años haber llegado a su vida.

En 2007, mientras grababa la telenovela "Pasión", Rulli conoció al que sería su mascota: un perro sucio al que llamaban "el mugres" y a quien decidió adoptar.

"Te convertiste en mi mejor amigo y luego en el de Santi. Y ni hablar del guapo… que no conoce la vida sin que estés a su lado", fue parte del mensaje que Rulli compartió en sus redes.

Con una profunda tristeza, la pareja de Angelique Boyer explicó que el dolor que está pasando por este luto no lo había sentido antes pero su perro se queda en su corazón. Además le agradeció el tiempo que estuvo con él.

"Me enseñaste lo que es nobleza, paciencia y amor incondicional. Me perdonaste tantos días de ausencia por el trabajo o el sólo hecho de llegar cansado o con más compromisos", explicó. "Fuiste el mejor compañero que me podía tocar".

En Instagram, Rulli ha recibido el apoyo de compañeros del medio como Mariana Seoane, Poncho de Nigris y Grettell Valdez.

Como una muestra de su cariño su club de fans oficial le hizo un video en el que reunieron algunos videos y fotografías de Rulli y Gaucho, mismo que el actor subió a sus redes.