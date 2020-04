Luisana Lopilato niega maltrato de Michael Bublé y lo defiende

Como parte de sus actividades en la cuarentena por el COVID-19, el cantante canadiense Michael Bublé y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, comparten actividades diarias en transmisiones en vivo, una de ellas generó controversia por la forma en la que Bublé se dirige a ella.

Diversos seguidores y algunos medios retomaron lo que consideraron una reacción violenta del intérprete de Home y Save the Last Dance for Me, pero poco después su esposa salió a defenderlo y negar las acusaciones.

"¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo. Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer transmisiones para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", se refirió en sus redes sociales.

La también modelo se casó con el ganador del Grammy en 2011, un matrimonio que les ha dado a sus hijos Noah, de 6 años, Elias, de 4, y Vida, de 20 meses. A finales de 2016 su hijo Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado, lo que los obligó a pausar todas sus actividades hasta que se recuperó.

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más. No es justo. Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia, donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia", reiteró Lopilato.

“El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad. No ese tipo de personas", concluyó.