Atala Sarmiento vive la pandemia desde España como una guerra

La conductora de televisión Atala Sarmiento, expresó, desde España, donde radica desde hace unos meses, que vive la pandemia del COVID-19 cómo si estuviera en una guerra.

"Les puedo decir que sin que haya bombas, sin que haya balazos y soldados en la calle, se siente un ambiente de guerra. Es muy impresionante lo que estamos viviendo, es doloroso, triste, muy 'shokeante', y se percibe como un espíritu de guerra", describió la mexicana en entrevista a Notimex.

Sarmiento, pide a los mexicanos que tomen ejemplo de lo que pasa en otras latitudes para que se frenen un poco los efectos del coronavirus.

"A lo mejor en México todavía no hay esa conciencia tan profunda como aquí, lo que estamos viviendo no es un juego, no es un chiste, es una cosa muy seria. Ojalá que en México puedan tener el ejemplo de lo que ya estamos viviendo en otros países y adelantarse un poquito, para que no les pase lo que nos pasó a nosotros", refirió.

La periodista agregó: "Sean solidarios, responsables, el hecho de cuidarse cada uno representa que estás cuidando a los demás, hazlo por ti porque eso significa que lo haces por todos", comentó.

Sarmiento vive el día 36 de cuarentena y compartió que ha sido un proceso difícil, porque tiene que guardar un encierro total, puesto que son el segundo país con más decesos en el mundo, superando las 17 mil muertes.

"Estamos viviendo una etapa durísima. Llevamos 36 días de encierro y con medidas muy estrictas, aquí sí se han tomado decisiones drásticas. El confinamiento es general para toda la ciudadanía, la verdad es que la sociedad ha estado bastante disciplinada y ha hecho caso de las nuevas reglas que se están jugando en este mundo en crisis sanitaria", dijo.

"Lo de las compras ha sido todo un arte. Desde el principio fue un poco complicado, aquí en España puedes salir hacerlas, pero de manera individual. Ha habido desabasto; lo mismo pasa si vas de manera presencial o en línea, de hecho debes anotarte con una semana de anticipación para hacer un pedido. Hacer compras de un día para otro es imposible", compartió.

"En las farmacias entra una persona a la vez, todos estamos siguiendo las nuevas reglas sanitarias que rigen en el mundo', dijo.

Finalmente la comunicadora pidió que se actúe con responsabilidad. "Me parece que no habíamos vivido en la historia de la humanidad una pandemia que afectará tantos países al mismo tiempo. Sólo quiero pedirle a toda la gente en México que seamos responsables", concluyó.