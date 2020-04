Con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, confirmó esta tarde que el uso del cubrebocas en la entidad será de carácter obligatorio para las personas que tienen que salir a la calle.

Indicó que esta medida se tomó en una reunión interestatal y en acuerdo con el Gobierno del estado de Coahuila.

“En Coahuila ya han habido medidas mucho más duras para ello, nosotros estábamos en espera de que la gente lo atendiera de manera voluntaria, hoy, vemos que quienes no lo atiendan, vamos a tener que endurecer estas medidas, y es una cuestión obligatoria para la gente que va hacia Coahuila, que debe llevar su cubrebocas".

"La gente que viene de Coahuila hacia Durango debe traer también su cubrebocas”, afirmó.

Aispuro adelantó que a quien no lo porte, no se le permitirá la circulación, sin importar la labor que esté realizando.

"Quien ande en la calle, no importa la labor que esté realizando, debe traer el cubrebocas. No se le va a dejar circular si alguien no usa el cubrebocas", advirtió el gobernador.

Lo anterior lo dio a conocer durante una reunión que sostuvo con representantes de Canacintra y alcaldes de municipios como Gómez Palacio y Lerdo, para darles a conocer la situación actual por la que atraviesa la entidad por la pandemia del coronavirus. Además de atender temas en materia de economía y conservación de fuentes de empleos.

Esta nueva medida que anunció el Gobierno del estado, tomó por sorpresa a algunos ciudadanos de La Laguna de Durango que esta mañana circulaban hacia el vecino municipio de Torreón, puesto que no se había dado a conocer esta disposición.

Aispuro Torres también anunció la entrega de ambulancias a los Hospitales Generales de esta región.

Previamente, el dirigente del Frente de Apoyo de Organización del Transporte que aglutina a la línea Moctezuma, Félix Caldera Serrano, anunció que a partir de esta semana, pasajeros del transporte público de La Laguna de Durango en modalidad de autobús que no utilicen cubrebocas no podrán ingresar al vecino estado de Coahuila, sobre todo quienes se dirigen al municipio de Torreón.

“Todo pasajero que no utilice el cubrebocas va a ser objeto de que todos los demás no pasajeros no puedan cruzar, ya sea de Torreón a Gómez o de Gómez a Torreón, es una medida que está imponiendo la autoridad”, comentó.

Ante esta medida, el dirigente enfatizó en que “no vamos a subir al pasaje si no traen cubrebocas, para evitar perjudicar a quien sí va en el autobús con el cubrebocas”.

Mencionó que en las unidades del transporte público se han comenzado a colocar letreros para informar a los usuarios sobre atender dicha recomendación sanitaria.