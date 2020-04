Llega el iPhone SE, el smartphone 'barato' de Apple

"El primer iPhone SE fue un éxito entre muchos clientes a quienes les encantó su combinación única de tamaño, rendimiento y precio asequible. El iPhone SE de segunda generación se basa en esa gran idea y la mejora en todos los sentidos, incluido nuestro mejor sistema de cámara única para fotos y videos excelentes, sin dejar de ser muy asequible", afirmó Phil Schiller, vicepresidente senior de Apple.

De acuerdo con Apple, el iPhone SE está construido con aluminio de grado aeroespacial y un diseño de vidrio duradero. Es resistente al agua y al polvo. Su clasificación IP67 indica que puede sumergirse hasta 1 metro durante 30 minutos.

El iPhone SE recupera el botón de inicio que durante años caracterizó a los smartphones de la compañía. En este modelo tiene un anillo de acero para detectar la huella digital del usuario.

Introducing the new iPhone SE starting at $399. Available on April 24. Will you be getting one? pic.twitter.com/MEEcCm1gEK