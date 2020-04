Muere ícono de la moda punk y estilista de celebridades Jimmy Webb

El ícono de la moda estadounidense Jimmy Webb, falleció a los 62 años víctima de un cáncer con el que llevaba tiempo luchando.

De acuerdo con la información de medios internacionales, su esposa Maureen confirmó la noticia en sus redes sociales. "Adiós, querido Jimmy. El alma más dulce y amable del rock and roll. Nunca te olvidaré".

Para 1999 Jimmy Webb trabajó como gerente para la tienda Trash and Vaudeville, en Nueva York, en donde se convirtió en un conocedor de la ropa punk y rock. En 2017 abrió su local I Need More, título que puso en homenaje a Iggy Pop.

Algunos de sus amigos en el medio artístico no dudaron en despedirse de él, como Duff McKagan, de Guns N' Roses. "El hombre más dulce, símbolo del jodido rocknrolll más puro. Jimmy tiene una historia increíble, mi familia y yo nos sentimos honrados de ser una pequeña parte de su glorioso relato. Te amamos Jimmy, te echaremos de menos hermano", escribió.

My pal...the sweetest man and pure punk f*cking rock n roll. Jimmy has SUCH a story, and my family and I feel honored and loved to be a small part of his triumphant tale. We love you Jimmy...we will miss you… https://t.co/9uqomJu9HW — Duff McKagan (@DuffMcKagan) April 15, 2020

Por su parte, Bille Joe Armstrong, de Green Day, dijo: “Esto es rompecorazones. Jimmy, eres un tesoro de Nueva York. Siempre una energía positiva. Siempre viviste en voz alta".

Antes de su papel como fashionista para decenas de celebridades, trabajó en un bar gay y superó su adicción a las drogas y la falta de vivienda.

Sebastián Bach, Joan Jett, Cyndi Lauper, Chris Stein e incluso el actor mexicano Mauricio Martínez son otros de los famosos que han reaccionado a su muerte.

Jimmy Webb was a great friend of mine. I bought every pair of Cuban heeled boots that I wore from 1987 - 2011 at Trash & Vaudeville from Jimmy. Rest in peace brother we will miss you. You came from the time of true rock and roll https://t.co/WYSPy77GAO — Sebastian Bach (@sebastianbach) April 14, 2020

Our friend, Jimmy Webb, a legend and a St. Marks St. legend, stylist of the punks, famous and not, has passed. I’m so very sad and we’ll all miss your energetic, warm soul. The city will not be the same without you. pic.twitter.com/RI06gv8f0C — Joan Jett (@joanjett) April 15, 2020

I can’t believe he haspast. To me he was an East VillageIcon. I will miss him so muchpic.twitter.com/wzpLeiCHre — Cyndi Lauper (@cyndilauper) April 14, 2020

Jimmy Webb the last day of Trash and Vaudeville on Saint Marks NYC 2016.

Rest in rock peace Jimmy. pic.twitter.com/t3shMtEEPd — Chris Stein (@chrissteinplays) April 14, 2020

Ayer falleció el gran Jimmy Webb, un hombre con un espíritu hermoso al que todos (yo incluído) deben escuchar. Icónico personaje del downtown de un Nueva York que ya no existe. Su tienda “Trash & Vaudeville” era legendaria. Descansa en paz. pic.twitter.com/PIwSip8URm — Mauricio Martínez (@martinezmau) April 15, 2020