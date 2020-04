Sorprende Eugenio Derbez con foto de Victoria Ruffo en redes

Recientemente Eugenio Derbez y su expareja Victoria Ruffo protagonizaron una nueva polémica luego de que el comediante compartiera un chiste sobre Omar Fayad, actual esposo de la actriz, quien no dudó en responderle con un fuerte mensaje en redes sociales, y ahora, el actor compartió una cómica foto de la mamá de su hijo José Eduardo Derbez.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el protagonista de La familia P. Luche publicó una imagen de hace más de 20 años, en la que aparece José Eduardo cuando era pequeño caracterizado como el personaje “Armando Hoyos” junto a Ruffo como maestra en lo que parece ser un sketch.

“El pequeño Armando Hoyos sacándole un seno a la maestra”, escribió Derbez como descripción de la imagen.

Y es que el pasado 14 de abril Eduardo festejó sus 28 años, por lo que el comediante decidió compartir un par de fotografías de él cuando era un niño, entre ellas, en la que aparece su exesposa.

Dicha publicación obtuvo cientos de likes y miles de comentarios en referencia al conflicto con la actriz de telenovelas.

“Victoria infartada en estos momentos”, “Eugenio se hace más publicidad con Victoria y ella ni en la vida lo hace”, “Esto se va a descontrolar”, “Que falta de respeto para Victoria, ya estas muy grande para andar con juegos de adolescentes”, son algunos de los mensajes que se leen.

La publicación de Eugenio Derbez llega luego de que Victoria Ruffo compartió, días después de la broma de su ex, en su cuenta personal el mensaje: “El que calla no siempre otorga; a veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas”.

Aunque muchos indicaron que el comentario era para el comediante, su hijo José Eduardo Derbez reveló que su mamá no se enojó por lo que hizo su papá e incluso destacó que probablemente ni siquiera vio la imagen.